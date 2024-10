Inseguridad, tema pendiente en la UAEM, reconocen universitarios

En los últimos meses se han registrado varios hechos de violencia e inseguridad en las inmediaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) e incluso al interior del campus Chamilpa, ubicado en la zona norte de Cuernavaca, en los límites con el municipio de Huitzilac.

El secuestro de los biólogos Laura Ortiz y Enrique Sánchez, el pasado 9 de octubre, en el poblado de Chamilpa, y quienes presuntamente habrían sido localizados sin vida la tarde del martes 15 de octubre, fue el último caso que conmocionó a la comunidad universitaria.

Alumnos aseguran sentirse inseguros debido a los asaltos, falta de luminarias y robos de vehículos que, incluso, se han registrado al interior del campus, mientras que investigadores han hecho un llamado a las autoridades del estado y universitarias a mejorar las condiciones de seguridad en las inmediaciones del campus.

Mario Cortés Montes, secretario general del Sindicato Independiente de los Trabajadores Académicos (SITAUAEM), reconoció que los robos de motocicletas y vehículos en el campus Chamilpa siguen ocurriendo, pese a que la administración central asegura lo contrario.

“Desafortunadamente este tema de la inseguridad todavía priva en la universidad; sé que se están tomando medidas”.

Aunque la UAEM ha colocado retenes en las entradas y salidas, la situación no ha mejorado. Cortés Montes considera necesario replantear la estrategia de seguridad y sugirió tomar como ejemplo el sistema implementado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en materia de seguridad.

Al respecto, la rectora de la UAEM señaló este jueves en entrevista con medios de comunicación que ha solicitado al Municipio implementar rondines de seguridad en la zona para disminuir los índices delictivos.

Nosotros hemos insistido con las autoridades municipales en señalar todos los puntos vulnerables que puede tener el entorno universitario y hemos trabajado con ellos, hemos insistido en los rondines que tienen que hacerse; hemos insistido en que la autoridad tiene que estar atenta a estos rondines.

El Sol de Cuernavaca realizó un sondeo con alumnos de la máxima casa de estudios para saber cuál era su sensación de seguridad al interior o en las inmediaciones del campus:

“Falta mucho alumbrado; yo no me voy tarde por eso. Jamás me ha pasado nada, pero sí me da miedo con todo lo que uno sabe que está pasando”, dijo Noé, estudiante de la Facultad de Arquitectura.

“A unas compañeras las asaltaron afuera de la uni, por la papelería de la esquina. Sé que a todo mundo le puede pasar, pero no hacen nada. La verdad no me siento muy segura afuera del campus, pero tampoco adentro”, dijo una estudiante de la Escuela de Turismo, quien prefirió el anonimato.

Sam Sosa dijo: “Me siento tranquila aquí, pero literalmente aquí en la facu. Trato de no salir. Antes iba al gimnasio, por aquí, pero ya no porque en la noche está muy solo y hay puro borracho. Falta más seguridad afuera. Aunque dicen que es autónoma y eso, pero sí les falta”.

Recientemente la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) campus Morelos envió una circular pidiendo a sus estudiantes y trabajadores que evitaran circular por la calle Quinta Alma Patricia, saliendo por la puerta 2 de la UAEM, debido a que se habían suscitado incidentes que pueden poner en riesgo la seguridad de quienes circulan en esa zona. Además, emitió una serie de recomendaciones de autoprotección.

A finales de agosto pasado, sujetos desconocidos ingresaron a la Facultad de Ciencias Agropecuarias y robaron un tractocamión que, horas más tarde, fue localizado en los límites con Huitzilac. / Archivo / El Sol de Cuernavaca

“Se hace un llamado a toda la comunidad de la UNAM campus Morelos para que, al salir del Campus, verifiquen tener los seguros del auto puestos con los vidrios de las ventanas arriba, evitar distracciones con el celular y no circular en horas en las que haya poca afluencia de gente, además de estar atentos a lo que sucede alrededor.

“Cabe mencionar que la UNAM está trabajando en colaboración con autoridades de la UAEM, estatales y municipales manteniendo una comunicación permanente y tomando acciones preventivas para evitar incidentes; sin embargo, es importante tener medidas de autocuidado y protección”, señalaba la circular que se hizo llegar a los colaboradores de la UNAM en Morelos.

Asimismo, la mañana de este jueves 17 de octubre, el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se pronunció contra la inseguridad que se vive en el estado y lamentó el secuestro y asesinato de los investigadores de la UAEM.

Recientemente fueron secuestrados y asesinados Enrique Sánchez y Laura Ortiz, maestros jubilados de la UAEM. Esta tragedia es la más reciente de una serie de secuestros, desapariciones y homicidios que ocurren cotidianamente en las inmediaciones de las instalaciones universitarias y en toda la entidad.

Hicieron un llamado a las autoridades gubernamentales y universitarias para reconocer públicamente “el deterioro de la seguridad pública en el estado de Morelos”.

Sobre los hechos en los que se vieron involucrados los investigadores de la UAEM, la rectora de la universidad manifestó su consternación y dijo que están en espera de la información oficial que den las autoridades.

"No omito señalar que por supuesto como comunidad universitaria manifestamos nuestra consternación. Insistimos que son momentos críticos, momentos difíciles. Estamos a la espera de información oficial por parte de las autoridades correspondientes, pero al mismo tiempo siendo solidarios, empáticos con los familiares, quienes nos han pedido respeto y discreción”.

El acceso del CRIM de la UNAM colinda con la zona boscosa de la UAEM, lo que representa un riesgo para trabajadores e investigadores. / Luis Flores / El Sol de Cuernavaca

Por inseguridad, ajustan horarios de salida de estudiantes

El director de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática, Felipe Bonilla Sánchez, aseguró que, como medida de seguridad, las clases programadas para después de las 8:00 de la noche serán tomadas a distancia, para evitar que los alumnos sean víctima de algún delito. Dicha iniciativa, dijo, se planteó a otras unidades académicas, pero no ha tenido mucho eco.

Aclaró que esta medida solo se aplica para la última clase del día, siempre y cuando se extienda más allá de las 8 de la noche, mientras que el resto de las clases se llevan a cabo en los salones de clases.

Asimismo, la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), que mantiene sus instalaciones a un costado de la UAEM, también ajustó los horarios de clases para evitar que los alumnos salgan de noche por la zona.

A principios de julio, el director de la UPN, Aroldo Aguirre Wences, dijo que esta medida responde a la necesidad de garantizar la integridad de la comunidad universitaria.

“Hay luminarias, pero no tantas. Sobre todo en la parte de la secundaria, más allá, hacia la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) hay más, pero aquí son pocas. De alguna forma sí modificamos el horario, porque las clases de las maestrías eran en el turno vespertino y ahora las pasamos al matutino”.