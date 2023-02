Inicia proceso para renovar mandos policíacos en Cuernavaca

La titular de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (Seprac), Alicia Vázquez Luna señaló que los procesos para ocupar las vacantes de la Dirección General del C4 y la Dirección de la Policía Cibernética que quedaron acéfalas, iniciaron el 20 de febrero, por lo que se encuentran analizando los perfiles de quiénes podrían ocuparlas.

Vázquez Luna dijo que para que estos cargos puedan ser ocupados es necesario que los elementos atraviesen los exámenes de control de confianza.

"Para nombrar a cualquier persona que tenga un cargo directivo de esta Secretaría, deben de aprobar los exámenes de control de confianza. Ya se inició este procedimiento a instrucción del alcalde, y se van a mandar algunos perfiles al centro de evaluación para que una vez que satisfagan los requisitos que establecen nuestras normas pueda el alcalde tomar la decisión de hacer cualquier tipo de nombramiento", explicó Vázquez Luna.

Seguridad Cuernavaca evaluará a todos sus policías

Señaló que, para estos dos puestos requerirán perfiles de ingenieros computacionales y todo lo relacionado a las tecnologías, así como conocimientos generales en materia de derecho, ya que deben entender las implicaciones legales.

Asimismo, deberán cumplir con una serie de requisitos que establece el centro de evaluación, donde se les solicita el examen toxicológico, examen médico, poligráfico, situación económica, registros ascendarios, buró de crédito, cuentas bancarias, así como constancia de no inhabilitación en contraloría y carta de antecedentes no penales.

Vázquez Luna mencionó que una vez reunidos todos los requisitos, se tendrán que presentar al C3 y serán ellos quiénes enviarán los resultados a la Seprac, sin embargo aún no se tiene una fecha para que esto suceda.

"No puedo determinar un tiempo, porque no está en nuestras manos, de acuerdo con la programación que tenga el C3 para calendarizar sus evaluaciones, después tengo que esperar a que manden el resultado. No es un trámite que esté en mis manos para decir un tiempo, ni de la secretaría", concluyó la secretaria.

Los dos exfuncionarios de la Seprac, Hugo "N" y José Alfredo "N", quiénes presuntamente participaron en el homicidio del expresidente del Club Rotario, Rafael Bello, fueron vinculados a proceso el pasado 14 de febrero, dejando libres las vacantes para la Dirección General del C4 y la Dirección de la Policía Cibernética.





