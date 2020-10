Imputan a ex alcalde de Zacatepec por presunta obra “fantasma”

La inexistencia de una obra de drenaje en la colonia 10 de abril de Zacatepec, con un costo superior al millón de pesos, provoca que el ex alcalde, Francisco, enfrente la imputación por los delitos de Peculado, Ejercicio Abusivo de Funciones y Ejercicio Ilícito del Servicio Público.

La jueza impuso como medidas cautelares al ex presidente municipal, acudir a firmar bimestralmente a la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA) y no salir del país. En tanto, otorgó a la defensa 144 horas para la audiencia de vinculación.

Así lo dio a conocer este viernes la Fiscalía Anticorrupción en un boletín de prensa en donde detalló que el ex alcalde fue imputado, ya que presuntamente durante su gestión gubernamental reportó una obra como terminada pero ésta no se llevó a cabo y fue pagada a una empresa que no existe.

“Hoy 16 de octubre de 2020, en la Ciudad Judicial de Jojutla, el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción expuso la investigación que se desarrolló, a partir de la denuncia promovida por la administración actual del ayuntamiento de Zacatepec, relacionada con la causa penal JC/094/2020 y presentó 45 datos de prueba en contra del ex edil”.

Se explicó que con base en la investigación se establece que el ex alcalde reportó como realizada una obra de drenaje sanitario para las calles Emiliano Zapata y Otilio Montaño en la colonia 10 de abril del municipio de Zacatepec

“Pero no existen evidencias de que los trabajos se hayan realizado, aunque sí fueron pagados un millón 300 mil pesos a la empresa fantasma Mantenimiento y Modernización MC.





De acuerdo con el artículo 20 constitucional, toda persona imputada tiene derecho 'a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa'..."

Con información de la Fiscalía Anticorrupción