Impunes, 90 por ciento de los delitos: Jorge Argüelles

El 90 por ciento de los delitos no son castigados, aseguró el diputado federal por Morelos, Jorge Argüelles Victorero.

El legislador confió en que las nuevas autoridades municipales que comienzan en enero sus mandatos trabajan para cerrar las puertas a la delincuencia organizada, a diferencia de lo que han hecho los actuales alcaldes, que al permitirles el ingreso generaron violencia.

Al hablar sobre la situación de inseguridad en Morelos, el legislador expuso que desafortunadamente, aunque no es privativo del estado, hay una inseguridad considerable, “y el caso de Morelos, lo platicaba con mi coordinador Ignacio Mier, si vemos desde el ámbito federal una problemática muy fuerte en el estado a nivel seguridad por muchos factores, pero necesitamos avanzar como lo digo en la aplicación de la ley”.

Esto es que se debe comenzar por el hecho de que las fiscalías consignen a los delincuentes, que los jueces los metan a la cárcel y los consignen, y les den sentencias que les permita permanecer cerrados y cuando salgan lo piensen mejor, porque mucha de las veces ocurre, dijo que probablemente el 90 por ciento de los delitos no son castigados y cualquiera se le ocurre delinquir, sale a la calle y lastima a la gente porque sabe que no va a pasar nada y el tema queda impune.

Todo porque hay una evidente ausencia de la autoridad “los delincuentes saben que en Morelos no serán perseguidos, y muchas veces no se les castiga. Creo que el tema de seguridad no debería trasminar a la política, creo que el tema de la seguridad debe ser una estrategia donde deben participar los diferentes niveles de gobierno, y donde lamentablemente –y lo digo así como lo pienso- hay muchos alcaldes que están involucrados, y que están metidos con la delincuencia organizada y permiten así que en algunos municipios sienten sus reales y puedan trabajar de manera impune y puedan lastimar a las familias”.

Hizo votos para que, con la llegada de nuevos titulares en los municipios, ese escenario cambie y los nuevos presidentes municipales, lleguen con esa fuerza y convicción a cumplir con lo que prometieron y permitan que las calles sean nuevamente un territorio libre para los ciudadanos.