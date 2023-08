Iglesia informa a E.U. sobre seguridad pública en México

El domingo 13 de agosto el embajador de los Estados Unidos (E.U.), Ken Salazar estuvo presente en la misa que ofició el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro. Al concluir la misa sostuvieron un encuentro que, de acuerdo con el vicario de la diócesis de Cuernavaca, Tomás Toral Nájera, fue privada y fue causal, es decir, no se trató de un encuentro pactado.

Sobre los temas que se abordaron, el embajador reveló que fue principalmente el de la seguridad, y apuntó que los encuentros con líderes católicos en diferentes zonas del país es para conocer de primera mano la realidad de las comunidades, por ello su encuentro con Ramon Castro.

“En Cuernavaca reafirme que el trabajo con todos los sectores de la sociedad es crucial para nuestra seguridad compartida. A lo largo del país me he reunido con líderes religiosos, ya que conocen la realidad en las comunidades y quieren ser parte de la solución. Por eso, me reuní con Monseñor Ramón Castro Castro, Obispo de Cuernavaca y Secretario General de la Conferencia del Episcopado Mexicano”, cita el comunicado emitido por Ken Salazar luego de su visita a Morelos.

Agregó que con esta visita y el diálogo con el Obispo pudo conocer “a fondo su perspectiva de la situación que viven más de 12 mil sacerdotes en México”.

A diferencia de su visita anterior a Morelos, en julio de 2022, el embajador de Estado Unidos esta vez no se reunió con las autoridades, o no por lo menos de forma pública. En aquella ocasión en su encuentro con el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, el embajador dijo que se trataron temas relevantes para ambos y reiteró que los estados son muy importantes porque es en donde pasan muchas cosas de oportunidad.

En esa visita de 2022 también tuvo un encuentro con Monseñor Ramón Castro y hablaron sobre la violencia que se ejerció en contra de dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua ese mismo año.

Este encuentro se da a menos de un mes de que el Obispo encabezó en Cuernavaca la novena caminata por la paz, a la que se sumaron miles de habitantes para pronunciarse por el cese de la violencia.