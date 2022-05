IEBEM mantiene alerta máxima por hechos de violencia

En alerta máxima se encuentran las autoridades del Instituto de Educación Básica del Estado (IEBEM), luego de varios hechos de violencia ocurridos al interior y exterior de los planteles en al menos dos municipios del estado; “estamos atados de manos” dijo el titular respecto a que los maestros no pueden revisar mochilas de estudiantes y pidió a los padres mayor corresponsabilidad hacia los actos de sus hijos.

Eliacín Salgado de la Paz, director del IEBEM, afirmó que tras los actos de violencia ocurridos al exterior de la escuela secundaria de la comunidad de Tres Marías, en Huitzilac, las alumnas involucradas en la pelea fueron enviadas a clases a distancia en tanto se terminan las investigaciones.

“Están trabajando a distancia mientras tomados una decisión; hay otras escuelas en donde no queremos que esto vaya a pasar, hay otros que no han reventado pero que no queremos que revienten”, dijo Eliacín Salgado, tras asegurar que además de esta escuela y la secundaria de Emiliano Zapata, en donde un menor amenazó a otro con un machete, y otros tres planteles han sido calificados como focos rojo derivado del comportamiento de los alumnos en donde podrían desencadenar también peleas.

Las jóvenes de Tres Marias se habrían enfrentado a golpes el 24 de mayo por la mañana y el video fue difundido en redes sociales.

No se desestima ninguna escuela, pues todas están siendo monitoreadas por docentes y directivos, quienes deberán avisar en tiempo y forma de los riesgos: “Estamos no sólo en alerta, estamos en alerta máxima y eso nos obliga a estar muy atentos”.

Sin embargo, reconoció que las autoridades no son las únicas responsables en evitar este tipo de agresiones, sino que la prevención debe venir desde el seno familiar; padres que revisen las mochilas de sus hijos y detecten a tiempo que no pretendan ingresar objetos que pongan en riesgo a la comunidad escolar.

“Nosotros no podemos revisar la mochila de lo menores, nos lo prohibe la ley, estamos atados de manos”, dijo Salgado de la Paz, al ser cuestionado sobre cómo se está cuidando que los menores no ingresen armas de fuego, como un estudiante pretendió hacerlo en la Ciudad de México.

Observar el comportamiento de sus hijos e hijas en casa para prevenir enfrentamientos, pues reconoció, pueden ser resultado de las afecciones en materia de salud mental que les provocó el encierro por casi dos años.

Defendió que tanto directivos como docentes hacen lo propio dentro del plantel, pero escapa lo que ocurre afuera, “insisto no se resuelve un asunto expulsando al muchacho, venimos de una pandemia, la parte emocional y psicológica del muchacho está trastocada y más cuando al interior de las familias el padre y la madre están divorciados o son familias disfuncionales, entonces en el muchacho recaen todas esas presiones”.