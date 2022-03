Humo en el pueblo mágico de Tepoztlán

Vivir en un paraíso natural y que además es “mágico” tiene sus costos, aunque en gran medida la irresponsabilidad y la falta de conciencia pueden ser factor para que ese paraíso pueda ser dañado. El municipio de Tepoztlán es una de las zonas de mayor atractivo turístico para el estado de Morelos, pero también es la parte donde ocurren la mayor cantidad de incendios forestales cada año. La gente que vive en este mágico lugar, sabe muy bien lo que está en juego cada que ven una humareda que se levanta por encima del verde de los cerros que arropan las viviendas.

Cuando en otros sexenios existía el programa de Pueblos Mágicos, Tepoztlán fue el primer municipio de Morelos que fue incorporado en el año 2010. Refieren que su nombre proviene de la lengua náhuatl y significa “lugar del hacha de cobre”.

Uno de sus mayores atractivos se encuentra en la cima del Tepozteco, donde se ubica una pirámide, la cual se dice, fue construida entre 1150 y 1350 D.C., y se erigió en honor de Ometochtli Tepoztécatl, dios del pulque relacionado con la fertilidad y las buenas cosechas.

Pero éste asedio constante de incendios forestales, significan poco por la gran satisfacción de vivir en un lugar casi paradisíaco, aunque claro, en términos de naturaleza es muy doloroso, por ejemplo, para la señora María Antonieta, quien visita por primera vez, el hecho de ver cómo arde la zona boscosa es sumamente triste. “Ver cómo se incendia da tristeza porque venimos a visitar varias partes de aquí y da lástima que la gente no sabe cómo comenzó o qué fue lo que pasó; pero nos están comentando que así como ha estado el incendio van a tardar hasta más de una semana en que lo puedan apagar por completo”.

Ella junto con su familia tenían ganas de conocer y subir al tepozteco, pero se encontraron con la desagradable noticia del incendio y de que iba a ser cerrado, incluso han visto el desánimo en las caras de los pobladores. “Teníamos ganas de conocer toda la parte de lo que es Tepoztlán, como pueblo mágico que es, y nos comentaron las autoridades porque incluso ya vemos policías -en el acceso- y nos dijeron que seguramente tardarán más de una semana para que puedan volver a permitir el acceso a la pirámide”.

Aunque muchas de las veces quemar una parte del terreno puede parecer divertido, cuando se sale de control es muy cansado y desgastante para el personal andar arriba, pero “siempre por delante el compromiso de proteger a la ciudadanía principalmente la seguridad de todos nosotros compañeros combatientes y también de la zona forestal”.

La representación de los Bienes Comunales de Tepoztlán, con Lucio Cuevas, confirmó que este es visto y atendido porque es el más grande, pero hay otros incendios que aparecen de manera constante en varias partes del municipio y son controlados con la intervención de los mismos ciudadanos.

Tanto en 2020 como en 2021, Tepoztlán Morelos fue el municipio que más incendios tuvo, casi 100, y las consecuencias de ello comienzan a sentirse.

En los últimos años, el clima en este lugar ha ido cambiando lo que se traduce en una temperatura más alta en la zona y la acumulación casi invisible de humos tóxicos, los cuales pueden traer consecuencias respiratorios entre la población, por lo tanto, urgió a una intensa campaña de reforestación como una manera de combatir los efectos de los incendios aunque precisamente por estos, los árboles recién plantados no crecen. Recomendaron que si hay voluntad y recursos, debe trabajarse sobre un proyecto grande y amplio de reforestación, y si no, no queda más que esperar que venga la reforestación natural al paso de los años.









