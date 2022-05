Huachicoleros fueron detenidos en Coatetelco

Detienen en un mega operativo a vendedores clandestinos de gasolina a granel en el municipio indígena de Coatetelco, movimiento que generó una gran cantidad de especulaciones ya que hubo detenciones en dos puntos de la localidad sin que ninguna autoridad haya emitido un comunicado al respecto.

Vecinos aseguran que hubo un gran movimiento de marines y militares en el centro, así como la presencia de un helicóptero, lo que paralizó de las 9:00 a 11:00 horas las actividades en el mercado.

Fue en un operativo por tierra y aire que se llevó a cabo la detención de vendedores ilegales de gasolina (huachicoleros), quienes fueron detenidos este miércoles 18 de mayo.

El operativo arrojó varias personas detenidas en la calle 5 de Mayo, entre la avenida Miguel Hidalgo e Iturbide, en “el Bonete” muy cerca del centro de la cabecera municipal, donde una familia revendía gasolina a los moto-taxistas que circulan en esta localidad.

Un segundo operativo se llevó por el muelle, muy cerca del monumento del pescado, ahí también hubo varias personas detenidas, quienes revendía gasolina.

Se presume que fueron detenidas cerca de seis personas en los dos operativos, entre ellos una mujer; la gasolina fue asegurada por los marines y la Guardia Nacional.

Aseguran que los detenidos no opusieron resistencia por lo que no hubo disparos ni lesionados; sin embargo, no se ha emitido ningún comunicado que revele la situación de los detenidos.





