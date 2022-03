Hombre golpea con un mazo a una joven mujer, estudiante del ITZ

Una estudiante del ITZ fue golpeada con un mazo por un hombre que nunca había visto, la agresión se dio cuando regresaba a su casa caminando sobre la calle Valentín Gómez Farías de la colonia Benito Juárez de Zacatepec, la siguió y le pego por la espalda en la cabeza, además de la lesión el trauma y miedo de que solo por ser mujer sea agredida de esta forma.

Con el ánimo de advertir a otras mujeres, para que tomen precauciones y la ayuden a identificar al sujeto que la agredió, decidió romper el silencio y dio a conocer los violentos hechos que quedaron registrados en cámaras de video vigilancia de un vecino.

Al respecto Samanta Ruiz Ortega señaló: “El día viernes iba regresando a mi casa, tomando la misma ruta de siempre, una calle por la que he caminado casi todos los días desde hace varios años, eran las 2:20 de la tarde, ya estaba muy cansada sólo quería llegar a terminar tareas y prepararme para ir al gimnasio como cualquier otro día. Pero a un tipo se le ocurrió seguirme y darme un golpazo con un mazo en la cabeza, afortunadamente pasó por ahí un muchacho en una moto y se apresuró a ayudarme, porque por poco no la cuento”.

Agrega; “Ni siquiera quería compartirlo por pena, pero no me quiero quedar callada y que esta persona pueda seguir lastimando a más personas, lejos del dolor físico que sentí y siento todavía, está el trauma de literalmente correr tanto peligro sólo por ser mujer e ir caminando sola a plena tarde”. Y reconocer que hasta el fin de semana no conoce ni identificaba al sujeto, por lo que le da miedo salir, pero varias niñas y mujeres como ella pueden también sufrir este tipo de agresiones, por lo que decidió hacer la denuncia pública para advertir “porque tristemente la situación está horrible, sea la hora que sea, como vayas vestida, el lugar que sea”.

Entrevistada al respecto este lunes, dijo que precisamente regresaba del Tecnológico de Zacatepec, y caminaba por la calle Valentín Gómez Farías de la colonia Benito Juárez, revela que su familia vio un abogado para hacer la denuncia legal, ya que por el momento está convaleciente, fue una herida abierta de 5 centímetros algo profunda, le dieron 5 puntadas, por fortuna se mantuvo consiente y alforjudamente paso un muchacho en una moto y fue el que la auxilio, por lo que el sujeto ya no pudo seguir golpeándola y se fue.

Y aunque desconoce que esto haya ocurrido a otras mujeres y nunca le había pasado esto y por esta calle transita todos los días, sabe que no podrá salir sola. Aunque al parecer ya detuvieron al sospechoso el día de ayer, ya que le hablo una vecina de esta colonia, quienes identifican al sujeto.

Le dijo que al parecer ese sujeto es el que fue pareja una chica de esta colonia, y ese mismo día que la agredió, persiguió a su ex pareja con el martillo en la mano y le golpeo una mano y que ayer la fue buscar con un cuchillo, pero llamaron a la policía y al parecer ya fue detenido.





