Hermandad prevalece en la Brigada Nacional de Búsqueda

Durante 15 días colectivos integrados por familiares de personas reportadas como desaparecidas de todo el país trabajan en Morelos, en la búsqueda en vida o indicios que permitan lograr conocer dónde están sus seres queridos, en esta jornada, existen historias de personas que pese a los años no han perdido la esperanza de encontrarlos, así como historias de mujeres que llegaron a Morelos para sumarse a la Brigada y pedir apoyo para seguir con la búsqueda de su familia.

Graciela llega a pedir apoyo desde Chalco a Morelos para buscar a su hijo

Graciela Gutiérrez, quien es habitante de mi municipio de Chalco en el Estado de México llegó hasta el predio en el municipio de Yautepec donde trabajaba la Brigada Nacional de Búsqueda para pedir apoyo para la búsqueda de su hijo quien dijo que se encuentra desaparecido desde el 1 de marzo de 2009.

La mujer narró que desde el momento de la desaparición de su hijo ella ha vivido un calvario para lograr encontrarlo, ya que las autoridades señaló no han hecho nada para la búsqueda ella, ha trabajado en eso, sin embargo, ante falta de respuestas hasta visitó chamanes, brujos, de todo lo que le han dicho pudiera ayudarle a tener pistas para encontrar a su hijo, pero con tristeza dice, solo le sacaron dinero y nunca le ayudaron a encontrarlo.

Por lo que la noche de este martes, al ver en las noticias que la 6a Brigada Nacional de Búsqueda llegó a Morelos decidió salir a buscarlos para pedir ayuda, por lo que no importó el tener que transbordar cuatro camiones desde su comunidad hasta Yautepec, para pedir ayuda para buscar a su hijo.

Por lo que ahora que ha logrado sumarse a la brigada refiere que tiene una esperanza nueva que le permite ver una luz para encontrar a su hijo o “ayudar a encontrar a otros que estén desaparecidos, pero que le ayude a tener paz en mi corazón” refirió Chilito.

Por diez años, Reyna Barrera no tiene paz en su corazón

Reyna Barrera García, originaria de Poza Rica, Veracruz es una mujer adulta mayor que con voz entrecortada y lágrimas recorriendo su rostro narra que desde hace diez años su corazón no encuentra paz y tranquilidad, ya que su hijo quien una tarde de sábado iba en camino a jugar fútbol fue perseguido, golpeado, y “levantado” por sujetos armados.

Por lo que manifiestan que desde ese día a la fecha, llevan a cabo los trabajos de búsqueda para dar con el paradero de él, sin embargo, no ha tenido éxito, por lo que refiere que desde ese tiempo a la fecha se ha sumado a colectivos de búsqueda de personas, en donde refiere se ha logrado una hermandad, al tener todos la misma causa.

“No estoy tranquila, mi corazón no está tranquilo, porque mi hijo no está y tampoco sé donde pudiera estar, pero no me cansaré de buscarle y buscar al hijo de alguien más que está desparecido, yo seguiré en la búsqueda y si no lo encuentro, me da tranquilidad que si encuentro a alguien más, sé que eso dará tranquilidad a más familias”, detalló la mujer.

La pérdida de un ser querido los especializa en búsqueda

Yadira González, integrante de Brigada Nacional de Búsqueda explicó que por años ella ha trabajado en la búsqueda de un familiar desaparecido, en donde dijo aprendió a trabajar y enfrentar cada obstáculo, pero también ha aprendido el realizar los trabajos en campo, en donde señaló que anteriormente los colectivos realizaban las búsquedas de manera individual y hoy se ha logrado una gran alianza que ha permitido vayan a varias partes del país.

Esta experiencia manifestó han logrado

Conocer los terrenos en donde se trabaja, ubicar zonas que pueden ser espacios donde encuentren indicios que les permita dar con restos, cuerpos o fosas clandestinas, en donde han aprendido a conocer los terrenos y las tonalidades de la tierra, lo cual permite saber qué puntos son los que tienen probabilidad de encontrarse restos humanos.

Por ello dijo que en estos trabajos se han apoyado con equipo especializado, binomios caninos, los cuales precisó que ha sido con binomios caninos los cuales se especializaron en la búsqueda de personas, junto con elementos que anteriormente laboraban en la extinta Policía Federal y actualmente se encuentran en la Guardia Nacional, de quienes dijo que actualmente han sido desaprovechados en áreas, cuando manifestó que podrían apoyar en estos trabajos.