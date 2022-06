Hay tres mandos criminales a punto de caer: Cuauhtémoc Blanco

Ante el incremento de delitos como homicidio doloso, feminicidio y secuestro, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, aseguró que se continúa con el trabajo coordinado para atender el problema de inseguridad y se buscará desarticular las demás bandas delincuenciales que operan en la región oriente y en todo el estado.

“Estamos luchando contra ellos, hemos agarrado a personas que antes no se atrevían y nos faltan algunos que van a caer, hay tres que estamos en busca de ellos”.

El mandatario manifestó que se trabaja de manera coordinada con el Gobierno federal y que actualmente ya se tienen detectados varios líderes criminales, entre ellos tres de la región oriente.

“Es un cáncer que se viene arrastrando desde administraciones pasadas que pactaron con la delincuencia, y vamos a seguir trabajando de la mano en coordinación con la Guardia Nacional, Gobierno federal y los presidentes municipales, porque como lo he dicho muchas veces, antes no se atrevían y nosotros nos atrevimos, y no pactamos”, detalló.





