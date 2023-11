Hasta marzo, reapertura de fosas: Regresando a Casa Morelos

Será hasta el mes de marzo de 2024 cuando se retomen las actividades en las fosas del panteón "Pedro Amaro" de Jojutla, esto de la mano de la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) y de los diferentes colectivos de búsqueda, quienes en esta ocasión pidieron la intervención de peritos independientes, así lo señaló la vocera del colectivo "Regresando a Casa Morelos", Angélica Rodríguez Monroy.

Manifestó que luego de sostener las primeras reuniones con el nuevo fiscal especializado en desaparición de personas, Luis Goytia Pacheco, acordaron retomar los trabajos hasta el próximo año.

Rodríguez Monroy, quien desde hace más de diez años busca a su hija Viridiana, señaló que tras el último proceso como colectivos, no cuentan con la injerencia que en otras ocasiones, pues manifestó que durante los últimos trabajos se logró la apertura de las fosas con una carpeta de investigación que hasta ahora es desconocida.

"Ahora están parados, se quedó ahí cerrado de manera provisional y justo en eso estamos porque ahora no tenemos toda la injerencia, pues jurídicamente estamos impedidas, porque justo la abrieron con una carpeta que no sabemos de quién es, y pues no podemos tener mucha injerencia", expresó Rodríguez Monroy.

Sin embargo, dijo que para el próximo año solicitarán la intervención de peritos independientes para que emitan sus dictámenes, pues luego de los trabajos que se hicieron en noviembre de 2022 se presentó un retraso en los trabajos de búsqueda.

"Lo que ahorita estamos peleando es que haya peritos independientes, para que puedan hacer y emitir un dictamen sobre el proceso que se realizó, porque ustedes vieron que en 2022 fue todo un jaloneo y en lugar de ir mejorando este proceso del 2017 al 2022, la verdad es que estuvo peor", agregó la activista.

Sin tener hasta el momento una fecha en específico, Rodríguez Monroy dijo que acordaron con las autoridades que este espacio se vuelva a abrir en el mes de marzo de 2024 para que los familiares puedan localizar a sus seres queridos desaparecidos.