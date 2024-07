Habitantes de Los Pilares se resisten a desalojar pese a riesgos de derrumbe

Aunque las autoridades de Protección Civil (PC) de Cuernavaca han notificado a los habitantes de la colonia Los Pilares sobre el riesgo de un nuevo derrumbe, las familias se niegan a salir de sus viviendas porque, en su mayoría, no tienen a dónde ir.

María del Rocío Guadarrama García, titular de PC en la ciudad, informó que en la zona de riesgo habitan 59 familias, lo que equivale a 336 personas, de las cuales 121 son hombres adultos, 129 mujeres adultas, 35 niñas y 37 niños. También viven ahí 61 adultos mayores y dos personas con algún tipo de discapacidad.

El señor Jacobo Domínguez, que renta en la zona desde hace dos años, argumenta que su vivienda no está cerca del paredón.

No creo que ya se caiga nada, la verdad. Yo no soy dueño, pero de todas formas a los vecinos no se les dice si les van a dar otro terreno o algo

Don Jacobo ya fue notificado, pero insiste en que no es necesario desalojar.





El señor Francisco Armenta vive en una zona no considerada peligrosa; sin embargo, tiene familiares y amigos que tienen sus propiedades en la Bugambilias, calle que sí es de riesgo. “

Yo la verdad vivo en una zona que está bajita, no tengo miedo, pero ellos pues no tienen a dónde ir. Cuando pasó eso un tiempo sí se quedan con la familia, pero no pueden estar años, por eso también regresan a sus casas”.

Vivir con el riesgo latente

La vida en la colonia Los Pilares sigue, se observa a la gente realizar sus actividades cotidianas. Todos ellos saben que la lluvia podría reblandecer la tierra y provocar otro mortal derrumbe, pero continúan con sus vidas a pesar de los riesgos.

El escombro que dejó aquel accidente sigue ahí, entre la hierba crecida.

Rocío Guadarrama García, coordinadora de PC, ha visitado la colonia y ha pedido a las familias que, por lo menos durante la temporada de lluvias, vivan con familiares porque el riesgo es inevitable. Aunque las autoridades municipales ya trabajan en una obra para disminuir el riesgo, esta está en proceso y en este momento no garantiza la seguridad de las personas.

Avances de la obra

El área de Desarrollo Sustentable del municipio de Cuernavaca trabaja en la primera fase del proyecto, que consiste en trasladar los cuerpos que están en las secciones 3, 5, 7, 9, 11 y 13 del Panteón de la Paz para su reubicación en nichos dentro del área de ampliación de la sección 14.

Posteriormente, la Secretaría de Obras trabajará en la estabilización del talud.

¿Qué pasó en Los Pilares?

El 14 de septiembre de 2022, rocas y escombros se desprendieron del paredón del panteón municipal de La Paz y destruyeron dos viviendas. El accidente causó la muerte de tres mujeres. Tras el desastre, las autoridades municipales y estatales determinaron la necesidad de desalojar a los habitantes del límite del paredón de Los Pilares y reubicar varias tumbas del panteón de La Paz.

Costo de la obra

Debido a que la zona es complicada, el ayuntamiento de Cuernavaca consideró muchas alternativas para poner a salvo a la población. Fue hasta mayo de 2024 que encontraron el proyecto adecuado.

Las obras incluyen la exhumación de los cuerpos del panteón y la estabilización parcial del talud. Se estima que el costo total sea de nueve millones 280 mil pesos.