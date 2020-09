Guarneros se queda: Cuauhtémoc Blanco

Las voces que piden la renuncia del Comisionado Estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros son de la clase política que “quieren que la vaya mal a mi gobierno”, expreso Cuauhtémoc Blanco porque en su opinión, ha realizado un buen trabajo, de 10 objetivos principales, su administración ha desarticulado a siete bandas delictivas, algo que no se había hecho nunca. Luego de anunciar la visita del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador el 23 de este mes, aseguró que el responsable de la seguridad sigue firme en su puesto, porque el responsable es el fiscal.

De esa manera, por enésima vez, el jefe del Ejecutivo ratificó al comisionado de seguridad en la entidad, y aunque calificó como lamentable lo que paso en la Barona, “siempre le quieren echar la culpa a la CES. Aquí lo más importante es la coordinación que tengan los presidentes municipales como la coordinación con la CES, se tiene que investigar realmente quienes fueron, y siempre lo voy a decir muy de frente, quien tiene la responsabilidad, es el fiscal”.

Sobre todo, recordó que han habido muchos casos que no han concluido, por lo tanto es el fiscal general Uriel Carmona el que debe investigar, porque incluso el caso ya llegó hasta el presidente de la República; “le comenté de estos hechos y van a poner representación, va a venir AMLO el 23, el 24 y el 25 de octubre, va a estar aquí para brindar el apoyo al estado de Morelos, saben ustedes que hay buena relación con el presidente de la República, y todo lo que está pasando aquí se lo han estado informando”.

Porque además el trabajo, al menos lo que corresponde a la CES, es notable "de 10 objetivos de la delincuencia, han detenido a siete, faltan únicamente cuatro que en algún momento tienen que caer, son dos grupos que están peleando la plaza, y seguramente caerán; no podemos decir quiénes son por estrategia y seguridad (sic)".

Insistió que el responsable de todo es el fiscal, quién tiene la primera obligación de aclarar estos casos, tanto de lo ocurrido en la colonia Barona como el expediente de Samir Flores. Por eso cuando surgen voces que exigen la renuncia de José Antonio Ortiz Guarneros, provienen de la clase política que desean el mal a su administración, “si tú ves, son los mismos políticos anteriores, con las mismas declaraciones, nadie de gobiernos pasados detuvo a siete personajes peligrosos, y nos faltan cuatro; no puedo decir los nombres pero los vamos agarrar”.

Blanco Bravo, insistió que el titular de la CES mantiene coordinación con el fiscal pero lo que no hay es trabajo con resultados del fiscal, Uriel Carmona, “estamos en la mesa de seguridad todos los días, pero lo que pedimos al fiscal es que se apure, allí está el caso de Samir (Flores) lleva un año y medio y no ha pasado nada; él tiene la investigación porque hay mucha gente involucrada. Que tenga los suficientes pantaloncitos para declarar quienes fueron, porque ya estuvo bien que le echen la culpa al Gobierno del Estado y al comisionado, cuando el fiscal no ha hecho nada”.









Suscríbete gratis al Newsletter aquí