Guardia Nacional incumplió expectativas: Rafael Rueda

La Guardia Nacional desilusionó a muchos, pues no se destinaron todos los recursos necesarios para esta nueva corporación, tampoco llegó el número de policías que se tenía previsto para las entidades y los resultados en seguridad no mejoraron.

“Tuvimos otra expectativa de lo que iba a ser. Yo fui uno de los más ilusionados, pero lamentablemente yo no sé que está pasando, no sé si los traen atados de manos o los ocupan en otros servicios que no.

"Yo los veo patrullar pero lamentablemente no hemos visto acciones contundentes o detenciones que hayan hecho ellos”, aseguró Rafael Rueda Moncalian, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP) de Morelos.

Para el caso de Morelos, el proyecto que se tenía en un principio era de altas expectativas, los morelenses llegaron a pensar que los nuevos elementos podrían reducir los niveles de inseguridad, pero al final no llegaron los efectivos que se habían anunciado.

“Hace mucho nos hablaron de dos mil, después supimos que en lugar de dos mil llegó un batallón, si no me equivoco, de 500. Luego llegaron los demás, pero en algún momento se llevaron a 500 elementos del Tercer Regimiento y mandaron otros 500 tiempo después, pero ahorita de acuerdo a lo último que supimos tenemos a lo mucho mil 500”.

Este nuevo modelo, híbrido entre policía y militar, también habría descuidado otras tareas que venia desarrollaba la extinta Policía Federal en autopistas, carreteras y áreas de investigación como en cibernética o forense.

“No sabemos cuántas áreas se respetaron de todas las que había, pero por ejemplo, prevenir la toma de casetas le corresponde a esa corporación. En el caso de los motociclistas (accidentados recientemente), ya no hemos visto las motos Harley Davidson que tenía la Policía Federal para hacer respetar los límites de velocidad. Yo te invitó a que visites cualquier autopista para que veas que no hay operativos, solo hasta que sucedió el accidente ya los comenzamos a ver”.

La última convocatoria que el Gobierno Federal lanzó a través de su pagina oficial, de este modelo, fue en julio del 2020 con una oferta de empleo de 19 mil pesos mensuales, sin embargo, al menos en el Estado de Morelos no se han reportado más envió de efectivos.