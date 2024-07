Graco Ramírez aún no libra la cárcel por crédito irregular: Anticorrupción

El exgobernador de Morelos, Luis Graco Ramírez Garrido Abreu, está en riesgo de pisar la cárcel por el caso del crédito de 600 mil pesos que solicitó ante el Instituto de Crédito al Servicio de los Trabajadores de Gobierno del Estado (ICSTGEM) para la adquisición de un vehículo.

Lo anterior fue dado a conocer por el vicefiscal de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), quien sostuvo que esta carpeta sigue en integración para determinar, con los elementos recabados, si se presenta a Graco Ramírez ante la justicia morelense.

“No solamente hay una carpeta, sino que es un proceso iniciado con antelación, el cual sigue en proceso, sigue en vigencia. Se van a realizar los trámites respectivos para resolver la carpeta de investigación y para que, en su caso, se proceda conforme a derecho. De acuerdo con los datos de prueba establecidos, veremos si se debe llevar a la persona que se señala ante el Tribunal”.

El tema del exmandatario estatal, señalado por presuntos actos de corrupción en su período (2012–2018), volvió a resonar luego de que el actual gobernador, Cuauhtémoc Blanco, fue cuestionado sobre su salida y los pendientes, uno de estos el que prometió en campaña: meter a su antecesor a la cárcel.

El titular del Ejecutivo Estatal dijo “la esperanza es lo último que muere”, al aseverar que en estos poco más de dos meses que le quedan de gobierno podría darse esta situación.

Sin embargo, Núñez Urquiza señaló que el proceso va de acuerdo a su temporalidad y las propias investigaciones. Por lo cual, dijo que puede ser que sea en este o en los siguientes gobiernos cuando se actúe.

“Nosotros llevaremos a cabo el proceso de acuerdo con la temporalidad que corresponde, no es que se dé en un gobierno saliente o en uno entrante, tampoco se va a dilucidar, resguardar o que no se vaya a ejercer la acción penal respectivamente. Eso no se detiene, sean los gobiernos que lleguen, mientras no prescriban los delitos y en este caso, al estar en un proceso pendiente, no prescribe”.

¿Cuál es la acusación que involucra a Graco Ramírez?

Este hecho se remonta al 2018, a unos días de que Graco dejó el cargo cuando solicitó el crédito para adquirir un vehículo. Al llegar la actual administración, presentó las denuncias al señalar que por ser considerado “Patrón”, no tenía acceso a estos beneficios.

En el mes de abril de 2024, el exgobernador canceló la presentación de su libro debido a que la FECC montó un operativo en conjunto con la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) afuera de la sede, que era el Museo de la Ciudad de Cuernavaca, para solicitar algunos datos sobre esta investigación.

Graco Ramírez ha señalado en sus redes que se trata de una persecución y un uso faccioso de las instituciones.

Anteriormente, la Fiscalía había dado “carpetazo” al caso, pero luego de que autoridades del Instituto de Crédito apelaron esta situación, el caso se reabrió a la espera de que se lleve a cabo la audiencia respectiva.