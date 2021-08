Gatitos fueron quemados en Jardines de Palmira; se exige castigo

Hace dos años y medio, Mary llegó a vivir a la unidad habitacional Jardines de Palmira de la colonia Palmira en Cuernavaca en donde una pareja de gatitos le conmovió el corazón. Ella no es animalista, pero como un gesto de solidaridad empezó a darles de comer.

Al cabo de algunos meses, ese par de mínimos se multiplicó a cuatro, pues solo sobrevivieron dos de las crías y tiempo después más gatos llegaron a su puerta para recibir alimento, pues ella aseguró que nunca los adoptó, pues solamente les daba de comer dos veces al día.

Cuando el número de gatos era ya amplio, decidió esterilizarlos con ayuda de un especialista, sin pedir ayuda a los vecinos a los grupos de animalistas. Pero entonces comenzaron los problemas, ya que algunos vecinos le pedían que ya no les diera de comer.

Cortesía | Mary





“Todos fueron indiferentes ante la problemática que les explique que era un problema social, no solo de ella, pero nadie hizo nada y hubo un vecino en especial que en reiteradas ocasiones me dijo que si los alimentaba no se irían, pero esa era ya su hábitat y aunque no les diera alimento se quedarían”, aseguró.

Los conflictos fueron incrementándose y el clímax llegó cuando ella propuso destinar un espacio especial dentro de la Unidad para que los animalitos pudieran vivir, mientras ella se encargaría de su alimentación.

“Un día les dejé tapitas con comida pero en seguida dejé de ver a uno de los gatitos bebé y creí que lo había envenenado, pero nunca me imaginé de que fuera capaz de hacerles algo tan cruel, prenderles fuego”.









Cortesía | Mary





Ese día, 26 de agosto pasado, ella salió al veterinario porque su perrito enfermó y cuando volvió a su casa encontró a un grupo de bomberos apagando un incendio dentro de la unidad.

Al día siguiente una de las vecinas le informó que cinco felinos habían sido quemados sin que se supiera quién había sido el responsable, aunque todos los vecinos sospecharon de un residente que días antes afirmó que los gatos rompieron algunos cables de su auto.





Autoridades ignoran denuncia

Entonces Mary acudió este sábado a la Fiscalía General del Estado (FGE) para presentar una denuncia por maltrato animal que ahora se castiga hasta con cuatro años de cárcel, pero las autoridades le dijeron que ella tenía que encargarse de realizar las investigaciones y llevar pruebas de lo sucedido.





¿Quién cuidará a los sobrevivientes?

“Y ahora falta reubicar a los sobrevivientes que están todos desorientados; esto fue para mi algo muy feo, muy impactante. Yo trabajé en el área de salud y uno ve casos catastróficos, pero ahora esto me impactó y lo más triste es que nadie hace nada, que pase lo que pase. Esto no puede seguir, hay que parar”.

Así que ahora pidió apoyo de las autoridades para que el caso no quede impune, pero también a los grupos de animalistas para que los gatitos puedan ser reubicados y cuenten con un hogar, ya que en Jardines de Palmira, peligran.