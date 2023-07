Fuertes lluvias, viento y hasta caída de granizo causan daños en Jiutepec

El Director General de Protección Civil y Rescate del municipio de Jiutepec, Francisco Javier Barona Téllez, informó que la fuerte lluvia, viento y granizo por algunos minutos en el municipio la noche del 11 y madrugada del 12 de julio dejó como saldo seis árboles caídos, tres espectaculares dañados, un poste de luz derribado que hasta las primeras horas del día no ha retirado la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

"Hubo daños materiales únicamente en algunas líneas eléctricas y telefónicas, obstrucciones viales en avenidas principales y tres lonas de espectaculares se dañaron, hoy se estarán retirando", indicó el titular de PC municipal.

El poste de luz que se cayó hasta el momento mantiene a familias de las calles Prolongación y 20 de noviembre sin energía eléctrica, además de que el área permanece acordonada por los elementos de Protección Civil para evitar un accidente, porque el poste no está totalmente en el suelo y requiere de intervención de CFE para no exponer que la población.

Así mismo, Barona Téllez dijo que no hay lesionados y no hubo reporte de inundaciones en el municipio por lo que las autoridades se enfocaron la madrugada del 12 de julio en sacar del camino los árboles caídos para que esta mañana la vialidad funcione con normalidad, en particular en el par vial lázaro Cárdenas del mismo municipio lugar en el que quedó en medio de la calle un árbol.

Recordar a la ciudadanía que las lluvias continúan y es importante estar al pendiente de las fuentes de información oficiales como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para saber las condiciones clima, la Coordinación de Protección Civil del estado de Morelos, al igual que las autoridades locales de cada municipio para prevenir accidentes o evacuar la zona en caso de riesgo por inundación o deslave.

El número de emergencias de la Coordinación de Protección Civil del estado de Morelos es el 777 100 051 5 y 777 100 051 7, también puede llamar al 911 para pedir ayuda.