Fiscalía solicita condena de más de 90 años de prisión a toma casetas en Morelos

La Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó una condena de 90 años de prisión por el delito de secuestro y seis años más por el de asociación delictuosa, en contra de 43 hombres y 14 mujeres detenidos el 20 de octubre del 2020 en la plaza de cobro “Francisco Velasco Duran” junto a 21 menores de edad, quienes también fueron vinculados a proceso de investigación por los mismos cargos.

Sin embrago, el abogado de tres de los detenidos, Diego Armando Muñoz Salgado, informó que el procedimiento penal se encuentra detenido luego de los amparos que fueron promovidos ante el juzgado Octavo de Distrito con sede en Morelos, en los que se advierten varias violaciones durante la vinculación.

“En los amparos se señaló que los datos de prueba no fueron suficientes para comprobar los ilícitos de secuestro exprés, secuestro agravado y asociación delictuosa; además que no se les dieron todos sus derechos a estas personas detenidas, no se les individualizó las conductas en que cada una habría incurrido, porque como se sabe son muchas personas y la forma en la que se les atribuye la comisión”, afirmó el litigante.

Se espera que estas solicitudes sean resueltas en audiencia el próximo 5 de noviembre para conocer si todos estos adultos son beneficiados o no con la protección de la justicia federal. En caso de que se les otorgara el amparo, se tendría que ordenar la reposición de la audiencia de vinculación a proceso, mientras que, de lo contrario, se tendría que retomar el juicio en su etapa intermedia que es desahogar pruebas tanto a favor como en contra a fin de que se dicte una sentencia condenatoria o absolutoria.

Pero, para el abogado Diego Armando, no existen suficientes elementos que puedan suponer la consumación del delito de secuestro ya que los “toma casetas” solamente retuvieron en un espacio libre y en autos, a las supuestas víctimas.

“El secuestro se lleva en diferentes modalidades, a través de violencia, con el uso de armas de fuego, en lugares donde mantienen en cautiverio a las víctimas y en este asunto no existe ningún elemento así. Tuvimos a personas en un lugar público donde los acusados trataban de obtener recursos para sus pueblos que ellos llaman marginados. La mayoría de ellos son de Guerrero”, comentó.

Para el litigante, esta acción fue más un mensaje para los “toma casetas” en el país de que podrían ser detenidos y enviados a prisión de la misma forma que quienes fueron capturados en Morelos, pues de acuerdo a las leyes, la sola acusación de un delito de secuestro amerita como medida cautelar la prisión preventiva.

De acuerdo con el expediente del caso, los 57 adultos y 21 menores fueron detenidos luego de una denuncia que presentaron tres operadores de líneas de autobuses y un automovilista. En el caso de los imputados que son originarios de Morelos, estos afirmaron haber aceptado tomar la caseta por un pago diario de entre 200 a 300 pesos.

Los 43 hombres adultos que fueron detenidos en Morelos son: Juan Carlos, Eladio, Eduardo, Víctor Hugo, Gilberto, Ricardo, Arturo, Celso, Salvador, Gerardo, Emilio, Ismael, Francisco, Marco Antonio, Ricardo, Erick, Inocencio, Ismael, Jesús, Federico Carlos, Jesús y Fidel.

También Pedro, Juan Carlos, Erick Jesús, Axel, Manuel, Jorge, Iván, Carlos, Librado, Adelaido, José Luis, Jorge, Ángel, Marco Antonio, José Manuel, Joel, Julio Cesar, Jonathan Jair, José Pablo, Marco y Daniel Ignacio.

Mientras que las detenidas son: Lucia, Patricia, Karen, Leticia, María Viridiana, Irma, Itzel Jaqueline, Laura Iveth, Tania Aide, Heriberta, Rosa Jennifer, Graciela, Erika y Jenni Sofía.