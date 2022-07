Fiscalía determina que no hubo disparos en Plaza Fórum

"Los morelenses pueden visitar tranquilamente las plazas del estado", dijo el Fiscal Uriel Carmona Gándara ante los hechos que ocurrieron hace unos días en Forum Cuernavaca, en donde usuarios de redes sociales reportaron que hubo disparos en las instalaciones, causando minutos de angustia de los ahí presentes.

“Lo que les puedo adelantar: ya tenemos la certeza que en el interior de la plaza no se encontraron casquillos, no se encontraron datos que arrojen que hubo disparos al interior de la plaza, no tenemos elementos balísticos” , dijo el Fiscal del Estado, quien fue abordado al salir de una conferencia magistral en la que el doctor Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Gobierno de México fue ponente.

Días posteriores al incidente en la plaza, el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, dijo que la investigación no le corresponde al Ayuntamiento sino a la Fiscalía General del Estado (FGE).

El Fiscal no dudó en decir que “hay una secuela fáctica importante que tenemos que esclarecer, hay disparos en el área de la plaza, hay una huida o se retiraron personas supuestamente armadas que pudieron haber sido escoltas, se ha mencionado que no tenían permisos de portación de armas, se ha mencionado que podrían ser integrantes del crimen organizado o cuando menos delincuentes comunes “.

Ante los videos que se viralizaron en redes sociales, Uriel Carmona menciona que no hay videos que comprueben que había personas al interior disparando, y aunque no hay un reporte oficial, la investigación ha dado sus primeros resultados. "De lo que sí estamos seguros es que no hubo disparos al interior”.

Destacó que todo lo ocurrido este domingo 26 de junio a plena luz del día será debidamente explicado para saber qué fue lo que pasó exactamente.

Invitó a que no se dejen de visitar las plazas del estado: “No tiene por qué haber una psicosis social, la gente puede ir a esa plaza y a las demás, hay seguridad, la Comisión Estatal de Seguridad Pública está haciendo su trabajo y nosotros estamos coordinados con ellos”.





