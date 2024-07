Anticorrupción investiga presuntas irregularidades en licitaciones de Ceagua

Personal de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) realizó una diligencia en la Comisión Estatal del Agua (Ceagua) derivado de las denuncias presentadas por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) por presuntas anomalías en el tema de licitaciones y adjudicación de obras por parte del organismo.

“El propósito de la diligencia fue obtener documentación presuntamente utilizada de forma indebida o posiblemente manipulada o falsificada, lo cual tuvo como consecuencia una probable malversación de recursos públicos, esto de acuerdo a las tres denuncias presentadas por la ESAF ante este órgano autónomo”, informó el organismo en un comunicado.

Instalaciones de la Ceagua en Plan de Ayala. Su titular enfrenta señalamientos por presuntas irregularidades. / Enrique Domínguez / El Sol de Cuernavaca

El personal de la FECC arribó en punto de las 12:00 horas a la dependencia que se ubica dentro del corporativo “Arcos Cristal” de la avenida Plan de Ayala de Cuernavaca, donde con el apoyo de algunos empleados desahogaron entrevistas y la entrega de documentación con el propósito de buscar indicios relacionados con posibles hechos constitutivos de delitos.

¿De qué se investiga a la Comisión Estatal del Agua?

El titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), José Blas Cuevas Díaz, había externado hace unos días que ya habían presentado las denuncias correspondientes ante dicha institución por presuntas irregularidades, como por ejemplo el pago de la nómina que se infló alrededor de un 120 por ciento sin que esto se justificara.

Además, también se habían otorgado contratos presuntamente irregulares, de acuerdo con lo que informó Cuevas Díaz sobre las auditorías del periodo 2021–2022.

“Nosotros encontramos licitaciones y contratos asignados que no cumplían con los requisitos para haber sido asignados y ese es el principal motivo de las denuncias. Otro es el alza en los salarios. Estamos hablando de que en un ejercicio más que duplicó, se fue casi al 120 por ciento de lo que pagó de salarios, de un ejercicio a otro cuando el organismo no ejecuta obras, simplemente las revisa y valida”, sostuvo el titular de la ESAF.

¿Cuál fue la reacción del titular de Ceagua Jaime Juárez?

El pasado 2 de julio, Jaime Juárez López, titular de la Ceagua, manifestó que esto era una campaña de desprestigio en su contra y que no había tales denuncias.

“Se ha hablado de que por ahí hay unas carpetas judicializadas, no hay ni una sola, producto de alguna auditoría, no hay ni un desvío demostrado, ni siquiera señalado. No hay indicios de que haya malos manejos”, declaró el funcionario estatal ante medios de comunicación.