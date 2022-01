Fiscalía Anticorrupción aseguró documentación en Impepac

Bajo el expediente FECC/007/2022, el Secretario Ejecutivo del Instituto Morelense de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), Jesús Homero Murillo Ríos presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en contra de esa misma institución para el aseguramiento de documentos en el área de archivo de la sede que se ubica en la calle Zapote número 3 de la colonia Centro del municipio de Cuernavaca.

El personal Anticorrupción llegó al lugar alrededor de las 10:00 horas y posteriormente se pusieron en contacto con la Consejera Presidenta del Impepac, Mireya Gally Jordá, quien les permitió el acceso para que los elementos pudieran llevar a cabo la diligencia que solo demoró unos cuantos minutos. Posteriormente, los agentes, encabezados por el propio Fiscal Anticorrupción, Juan Salazar Nuñez, salieron del lugar y prefirieron no dar declaraciones sobre el tema.

Pero quién sí habló de este asunto, fue la Consejera, aunque no proporcionó información detallada, argumentando que no sabía cuál era el motivo de la querella, pero afirmó que dentro del Instituto a su cargo no se permitirán actos de corrupción y por esa razón se permitió el acceso a los elementos que pudieron llevarse los documentos señalados en la denuncia del Secretario Ejecutivo.

El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) aclaró que la presencia de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado en sus instalaciones no está relacionada al proceso electoral 2020-2021.

A través de un comunicado oficial, explicaron que a raíz de una denuncia presentada por el Secretaria Ejecutiva del Impepac, la Fiscalía Anticorrupción está investigando y el día de hoy se presentó en las instalaciones para realizar diversas diligencias.

El órgano electoral, manifestaron, otorgará todas las facilidades a la autoridad investigadora para esclarecer posibles actos de corrupción, destacando que dicha denuncia no tiene que ver con el proceso electoral.

"El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana refrenda su respeto a la legalidad y garantiza en todo momento la transparencia en los trabajos que se realizan en este organismo".

Con información de Susana Paredes