Fernández Noroña: El fiscal de Morelos Uriel Carmona debería estar en la cárcel

El diputado federal Gerardo Fernández Noroña indicó que el fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, “debería estar en la cárcel” y no gozar del beneficio de una pensión, como la que tiene ahora con la reciente aprobación a la Ley del Servicio Civil en Morelos.

“Ha estado preso por presuntos ilícitos y a mí me parece que es donde debería estar, en la cárcel. Una jubilación además, de esas dimensiones, reitero, no va con las políticas de austeridad que nuestro movimiento ha promovido. Me parece un insulto al pueblo de Morelos”, indicó Fernández Noroña, al participar en la Asamblea Informativa sobre la Reforma Judicial que se realizó en Plaza de Armas.

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos, al igual que otros políticos señalados por presuntos hechos delictivos, argumenta que es un “perseguido político”, ante ello Fernández Noroña opinó:

Así se dicen ahora todos los políticos, presuntos delincuentes dicen que son perseguidos políticos. No tienen vergüenza

Contó que hace un par de años, Uriel estuvo en su domicilio y fue la vez que le planteó que tenía que salir del organismo encargado de procurar justicia en el estado.





Dijo tajantemente que ni aunque hubiese sido un fiscal destacado podría haber obtenido el derecho a este beneficio, de generar antigüedad como cualquier legislador.

No, claro que no lo amerita, ni aunque hubiese sido un fiscal destacadísimo, insisto, no va con los tiempos que estamos viviendo y las políticas de austeridad.

Rechaza postura de la legisladora del PT en Morelos

Tania Valentina, diputada del Partido del Trabajo (PT), mismo que representa a Fernández Noroña, fue una de las legisladoras que votó a favor de la reforma a la Ley del Servicio Civil el pasado 15 de julio, a lo que el también próximo senador respondió que estaba mal, pero aclaró que él no es nadie para llamarle la atención.

¿Y eso qué? Soy del PT pero no le llamó la atención a nadie

Durante su discurso, con respecto a la Reforma al Poder Judicial, Fernández Noroña dijo que no es posible que los jueces dejen libres a personajes como Rosario Robles y Emilio Lozoya, exfuncionarios federales, pero tampoco que dejen en libertad a Uriel Carmona, vinculado a proceso en cuatro ocasiones y quien recibió el mismo número de amparos para estar libre.

Ernestina Godoy acepta que los procesos siguen en curso

Quien también se refirió al fiscal de Morelos, pero de manera más escueta, fue la exfiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Cruz, quien dijo que el proceso de investigación contra Uriel debe continuar y se le tiene que desaforar.

Manifestó que, hasta el momento, no han perdido esos tres casos que le imputaron a Uriel, todos ellos por presuntamente ocultar el feminicidio de Ariadna Fernanda.