Feminicidio en Morelos: Suman tres casos en sólo cuatro días

Del sábado 24 al martes 27 de agosto al menos tres mujeres fueron asesinadas en Morelos, en los municipios de Xochitepec, Temixco y Cuautla, de acuerdo con informes de autoridades policiacas.

El pasado sábado alrededor de las 14:00 horas una mujer fue localizada sin vida a un costado de la carretera federal Cuernavaca–Taxco, a la altura de la colonia Ameyalco en Xochitepec. Paramédicos confirmaron que presentaba heridas producidas con arma de fuego.

La tarde del 26 de agosto se registró un ataque armado en contra de dos mujeres que viajaban en una cuatrimoto en la colonia Azteca de Temixco. Una murió y otra recibió al menos tres impactos de bala.

El caso más reciente ocurrió en Cuautla, cerca del jagüey de los ejidos de la Biznaga en la colonia Gabriel Tepepa fue localizada una mujer con impactos de arma de fuego.

A nivel nacional, Morelos tiene más casos de feminicidio

El estado terminó como el número uno a nivel nacional por mayor número de feminicidios en tasa de cada 100 mil habitantes, así como, en tercer lugar por mayor incidencia con 36 crímenes de este tipo, aunque colectivas reportan más de 80 muertes violentas de mujeres este 2024.

Recientemente, la titular de la Comisión Ejecutiva para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en Morelos (Coevim), Adriana de la Cruz Morales descartó que se deba aplicar la Alerta de Violencia de Género (AVG) en los 36 municipios del estado.

“Si me lo preguntas no, porque lejos de avanzar en una política de reducción de la violencia feminicida en los territorios, lo único que vas a hacer es incorporar municipios que no tienen esos índices para aún entrar en esas políticas y mejor centrarnos en los ocho que ya cuentan y adicionar esa medida preventiva en aquellos que incrementan sus índices”, expresó.

Cuernavaca, Puente de Ixtla, Cuautla, Emiliano Zapata, Jiutepec, Xochitepec, Yautepec, y Temixco son los municipios que cuentan con la AVG.

De la Cruz Morales indicó que a pesar de no contar con AVG implementaron medidas preventivas en municipios con alta incidencia de violencia de género como: Tepoztlán, Xoxocotla, Huitzilac, Jojutla, Ayala y Atlatlahucan.