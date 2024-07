Alertan por 'cifra negra' en casos de feminicidio

En lo que va del año 2024, en Morelos, al menos cuatro de los 84 casos de feminicidio que ha contabilizado el Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa” se trata de mujeres que fueron reportadas como desaparecidas y, a los postres, fueron halladas sin vida.

Lo anterior fue dado a conocer por Susana Díaz Pineda, integrante de dicha organización, quien sostuvo que la mayoría de estos casos se han registrado en la zona oriente, con casos en Yautepec, Cuautla y Yecapixtla.

“Nosotras tenemos documentados cuatro casos de mujeres que fueron reportadas como desaparecidas y luego fueron encontradas sin vida. No estamos hablando de un tema en el que no hay nada; hay una cifra negra que las autoridades han tenido que ocultar y eso no puede continuar”.

Uno de los casos que más generó terror y enojo entre la población fue el de la desaparición de dos hermanitos, un niño y una niña, ocurrido en marzo del 2024 en Yecapixtla y que momentos más tarde fueron localizados sin vida.

Como este, dijo, han existido otros casos en el estado de Morelos, que retratan la gravedad de las desapariciones en Morelos y cómo también no son atendidas.

Por otro lado, Díaz Pineda también criticó que las autoridades, en este caso la Fiscalía General del Estado (FGE), no dan el seguimiento adecuado cuando localizan a mujeres que se han ido por voluntad propia, puesto que algunas que han acompañado han referido que se salieron de sus casas porque sufrían algún tipo de violencia.

“Nos ha tocado hacer el acompañamiento a personas desaparecidas y las autoridades les preguntan que si se fueron por su voluntad o las llevaron. Contestan que se van por voluntad propia, pero porque en su casa las prostituían o les pegaban, pero eso ya no se investiga y solo le ponen que se fue por su propia voluntad y eso es lo que hace que se invisibilice la violencia contra las mujeres y la desaparición, que debe tratarse como una violencia más contra ellas”.