Famoso despacho de abogados cerrará por ataque con fuego

Este cinco de mayo, durante la madrugada varios sujetos arrojaron botellas con gasolina para quemar la fachada de un despacho en la calle de Gutenberg, en el centro de Cuernavaca, de acuerdo con reportes preliminares.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Los hechos ocurrieron a unos metros de las letras que se ubican en Plaza de Armas, y unos pasos de la caseta de la Policía Morelos que se encuentra afuera de Palacio de Gobierno.

Al lugar arribaron policías y bomberos del municipio para apagar las llamas, además, encontraron botellas de vidrio con gasolina que lanzaron a las ventanas del lugar.

Agustín Espinoza | El Sol de Cuernavaca

No hay personas lesionadas por este hecho, y únicamente se reportaron daños materiales. Tampoco hay personas detenidas.

Despacho de abogados laboristas podría cerrar sus puertas

Por inseguridad, el despacho de abogados laboristas podría cerrar sus puertas en Cuernavaca, así lo señaló Gustavo García Aragón, titular del establecimiento.

Después de los hechos, su dueño no descarta dejar de brindar sus servicios que por más de 40 años ofrecieron a empresas y trabajadores.

Por inseguridad, despacho de abogados laboristas podría cerrar sus puertas en Cuernavaca, señaló Gustavo García, dueño del bufete, quien informó que no habían recibido amenazas de ningún tipo, por lo que dijo desconocer de dónde proviene esta agresión

📹: Enrique Domínguez pic.twitter.com/Drk8ooqInI — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) May 5, 2023

García Aragón informó que no han recibido amenazas de ningún tipo, por lo que, desconoce de dónde proviene esta agresión pero ya presentó la denuncia penal correspondiente ante la Fiscalía General de Morelos (FGE) para iniciar una investigación.

"Creo que habrá que pensar muy bien en esta profesión si continuamos o nos retiramos", externó el abogado.

También lamentó que este tipo de hechos se presenten en una zona tan transitada como el centro, pues deja ver que no hay suficiente vigilancia.

"Estamos a 200 o 300 metros de palacio de gobierno y no hay vigilancia, no hay quien nos pueda proteger y no sabemos qué va a pasar y repito si esto ocurre dentro dentro de un área donde debe haber vigilancia y ocurre con profesionales del derecho que se esperan todos aquellos ciudadanos que no tiene idea de a dónde acudir en estos casos", externó.

Entre pasantes, licenciados y doctores en derecho este despacho le da trabajo a más de 40 abogadas y abogados.

Seprac descarta ataque directo

La titular de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca (Seprac) Alicia Vázquez Luna descartó que se trate de un ataque directo contra el lugar, de acuerdo con los primeros datos establecieron que se podrían tratar de personas en situación de calle quienes realizaron estos actos.

"Los vestigios que tenemos es que estas personas que se dedican a estar en las calles con algunas botellas llegan todavía no sabemos si son solventes, se prendió fuego por alguna situación, pero fue en la calle", mencionó la jefa policiaca.