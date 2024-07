Familiares exigen liberar a chofer de Tepoztlanes; bloquean carretera

Familiares y amigos del chófer que atropelló a un hombre causándole la muerte el pasado jueves 15 de julio en el poblado de Ahuatepec en Cuernavaca, exigen que sea liberado al asegurar que no fue su culpa este accidente de tránsito.

La señora María Feliz, en apoyo al conductor de la unidad de transporte público “Tepoztlanes”, manifestó que el hoy fallecido, Héctor Ocampo de 58 años de edad se aventaba constantemente a los autos en la carretera federal Cuernavaca–Tepoztlán, a la altura de dicho poblado.

Seguridad Hombre muere al ser atropellado por una ruta de 'Tepoztlanes'

Sin embargo, contó que esta vez se aventó en un punto ciego del conductor, quien no alcanzó a verlo y lo arrolló.

“Conocemos al chófer y queremos justicia, porque él no tuvo la culpa y mucha g gente que fue testigo es lo que dice, de por si que la persona que falleció de por si se aventaba a los carros, nada más que esa vez no le salió la jugada como quería, porque el carro no venía derecho, venía de arriba y tenía punto ciego, no lo vio”, indicó.

Señaló que, incluso esta persona estaba prácticamente en situación de calle y sus familiares no se hacían responsables, pero ahora su hermana solicitó 500 mil pesos para otorgar el perdón al chófer o de lo contrario este seguirá preso en el penal de Atlacholoaya, Xochitepec.

“Está detenido, no le dan ninguna respuesta, entonces nosotros queremos que lo liberen. La hermana, que pertenece a algún grupo político, nunca se hizo cargo del señor que además estaba en situación de calle, ahora resulta que quiere 500 mil pesos para otorgar el perdón”, agregó.

Como medida de presión, los amigos y familiares del conductor hicieron cierres intermitentes en dicha carretera a la altura de Tres Cruces, en Ocotepec.