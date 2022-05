Familiares de Noé Vargas piden resultados a la Fiscalía

Familiares de Noé Vargas Zúñiga, desaparecido en Cuautla, Morelos desde hace cuatro años, denunciaron que las investigaciones, no avanzan nada, “nadie me sabe decir que pasó, las autoridades parece que no les importa tu destino, menos las más de cien mil personas desaparecidas, son insensibles, nos criminalizan, nos reevictimizan”, afirmó su madre, Dolores Zúñiga Pantaleón.

Su familiar, dijeron, fue sustraído desde el 26 de mayo del 2018 en Cuautla, “ya son cuatro años en que lo arrebataron de su lado, sin verlo, ni escucharlo, menos abrazarlo. Le quitaron el derecho de estar con nosotros, estoy en la zozobra por saber que le paso, su ausencia duele. Que sepa que lo quiero y me hace falta”, expresó la señora con la voz entre cortada.

Confió que su hijo era tranquilo y cuando no tenía alguna ocupación iba a lavar autos porque trabaja en el campo en los sembradíos, por lo que nunca se metía con nadie. Hoy tras la denuncia de su desaparición, denunciaron que las investigaciones no avanzan.

A pesar de que han pasado cuatro años de ausencia de su familiar, informó que no ha parado de recorrer calles y en los lugares donde cree que pueda estar. “Quiero decirle que no voy a parar de buscarlo, y mientras tenga vida luchare por su regreso, apeló a la buena voluntad de las personas para que sigan compartiendo la foto de mi hijo, y si tienen alguna información que se apiaden de esta madre”.

La señora demandó a la autoridad que no deje de hacer las investigaciones y agilicen los trabajos de las pruebas genéticas y saber qué le pasó a su hijo. Dolores Zúñiga afirmó “hasta ahorita las autoridades no tienen nada en su carpeta de investigación y se han dedicado hacer puro papeleo, y siempre dicen que no tienen resultados".