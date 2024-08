Falsa alerta de sismo provoca susto en la ciudadanía de Cuernavaca

Falsa alerta de sismo le sacó un susto a la ciudadanía de Cuernavaca, todo se trató de una activación indebida al estar realizando los preparativos para el simulacro nacional que se realiza el próximo 19 de septiembre, de acuerdo con información del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX).

En el estado de Morelos, decenas de personas fueron desalojadas de edificios públicos y privados, tras el alertamiento que ocurrió a las 12:40, de manera preventiva.

Fue así que, las personas salieron de su espacio de trabajo o frenaron sus actividades para ponerse a salvo, tal fue el caso de quienes se encontraban en el centro de Cuernavaca; lo mismo ocurrió en otras localidades de la entidad como Cuautla o Temixco.

🔊⚠ Así sonó la alarma sísmica en el centro de Cuernavaca este viernes



📹 Cortesía | Omar Zavalahttps://t.co/SJXE7LaWey pic.twitter.com/28kkjRMtiH — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) August 2, 2024

La Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos (CEPCM) informó que se iniciaron con los protocolos de actuación correspondientes y una comunicación con los sistemas municipales de Protección Civil.

Asimismo, la instancia recordó que los sismos son eventos naturales que no se pueden predecir, por lo que, hizo un llamado a la población a fomentar la cultura de la prevención por medio de la creación de un Plan Familiar de Protección Civil, y de igual modo pidió no crear o difundir información que no provenga de fuentes oficiales.

Finalmente, la dependencia estatal puso a disposición el número (777) 100 0515 en caso de requerir el apoyo de los cuerpos de emergencia.