Extorsiones contra empresarios van en aumento

Uno de los delitos que los empresarios hoteleros en Morelos tuvieron que sortear durante este 2021 fue el de extorsión que en esta contingencia se incrementó, aunque no hubo reportes de comerciantes que cayera en los engaños de las bandas que incluso operan desde diferentes cárceles en el país.

Nancy Ortega Romero, presidenta de la Asociación de Hoteles afirmó que por lapsos, durante este 2021 se reportaron una gran cantidad de estas llamadas telefónicas, pero la dinámica que siguieron tanto empleados como miembros de la agrupación fue colgar y reportar el número a las autoridades.

“Si ha habido muchas llamadas se extorsión, no lo negamos, aunque gracias a Dios no ha pasado a mayores. Son muchas llamadas que vienen de penales y agradecemos el apoyo de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) que nos apoya con el C5 para tener la identificación de todos esos números y no alarmarnos”, mencionó.

Y es que en regiones como Cuautla y Yautepec, durante los últimos años creció este delito y muchos empresarios se vieron obligados a pagar “derecho de piso” a los delincuentes que han utilizando hasta redes sociales para acosar e intimidar a sus víctimas.

De acuerdo con el último reporte del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP) de Morelos, las denuncias por extorsión se elevaron un 19 por ciento en los primeros nueves meses del año, comparado con el mismo lapso del 2020, pues mientras el año pasado solo se iniciaron 97 denuncias de enero a septiembre, en ese periodo de este 2021 ya había 116, es decir 19 casos más.

En la tasa por cada cien mil habitantes de este delito, la entidad morelense ocupa el lugar número ocho encima de Estados como Guerrero, Guanajuato, Michoacán e incluso la Ciudad de México.

En nuestro país, la extorsión empresarial creció en más de un 50 por ciento en los últimos cuatro años de acuerdo con la organización civil “México Evalúa”, mientras que se calcula que la cifra negra de este delito, es decir el número de casos que no son denunciados es del 99 por ciento en todo el territorio.





