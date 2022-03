Exigen que menores entregadas a padre israelí regresen con su mamá

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos, ya recibió la notificación de la suspensión de una solicitud de amparo que un juez Federal le otorgó a Carolina Medina, madre de Maya y Gal de 15 y 13 años de edad, para que su ex pareja, el israelí Guy Dorel, que pretendía sacarlas de México, le devuelva la guardia y custodia de ambas de inmediato.

Y para que el TSJ cumpla con esa orden, amigos y familiares de las dos adolescentes marcharon desde avenida Morelos, hasta el zócalo de Cuernavaca para entregar una solicitud de apoyo al Gobierno del Estado y después, a la presidencia del propio Poder Judicial.

La abogada, Ana Katiria Suárez, representante de Carolina, explicó que no hay forma para que Maya y Gal no regresen con su mamá ya que “actualmente, en esa suspensión no cabe recurso alguno para que se levante la resolución de la jueza que le dio a custodia a él en primera instancia”.

Pero hasta la tarde de este mismo viernes, Guy no se había presentado ante la juez, Laura Galván, que el pasado miércoles le concedió una restitución internacional de derechos para concederle así la tutela de ambas en lo la abogada calificó como una falsedad.

Nunca tuvo la custodia

“Hasta en Israel yo tengo la custodia, no comprobó la custodia y aun así se las entregaron, él no la tiene ni la pidió nunca”, aclaró Carolina, madre de las menores, quien sigue creyendo que en algún proceso que Guy realizó hubo corrupción.

“Él gritó delante de la jueza y la mediadora que pagó tres millones de pesos y yo estuve ahí, preguntó dónde están los recibos, en qué se gastó ¿Fueron acaso cosas legales?. Me gustaría saber si el licenciado Álvaro Duarte fue al SAT a pagar sus impuestos como todos los pagamos”, dijo.

Sin embargo, hasta la tarde de este mismo viernes, las menores todavía no habían sido presentadas ante el juzgado familiar que le concedió la restitución de derechos al israelí.

Se condena arbitrariedad

Nicolás Celis, director de la película “Roma”, tío de las menores, aseguró que la única intención que se tiene sobre el caso, es que Maya y Gal, puedan decidir dónde quedarse, si en Israel como en algún momento estuvieron o en México.

“Mi hermana incluso con el cáncer que le detectaron, fase 4, no les ha dejado de dar de comer, escuelas, psicólogos, clases extra curriculares, entonces es cuando nos preguntamos porque la balanza falla porque él sí tiene antecedentes de violencia familiar, de no pagar pensión y estrangularla económicamente”.

También, el comediante Radamés de Jesús, se unió a la petición de que las menores sean entregadas a su madre y se respete el interés superior de la niñez.

“Legalmente, cuando una niña dice -yo no me quiero ir- y tiene una determinada edad, son derechos de los niños y ellas tienen su derecho de decidir donde estar. Y que vengan de otros países a sobornar, a dar varo para que suelten el papeleo, eso es lo más triste y si esta del carajo”.

Sus compañeros de la escuela a la que asisten Maya y Gal, también se unieron a la petición de que se les escuche e incluso algunos acompañaron a Carolina a Palacio de Gobierno y al TSJ para entregar las solicitudes por escrito.

Se defiende el TSJ

Pero al presidente del TSJ de Morelos, Rubén Jasso Díaz, no le preocupa el caso, dijo en entrevista que el Poder Judicial en el Estado actuó conforme a derecho y que en caso de ser denunciados, él y la jueza, recibirían la querella para analizarla.

“Sabíamos que si fuera a favor o en contra, de una parte u otra iba a haber un problema. Se respetó el interés superior de la niñez, la juez tiene la resolución y los videos”, aseveró.

También admitió que conoció el caso desde 2014, pero argumentó que al ser un tratado internacional, la orden de restitución de derechos, el TSJ simplemente no podía revisar el expediente porque así lo establecen las leyes internacionales.