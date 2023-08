Exigen justicia por el feminicidio de Dulce Gabriela

Yolanda González Gutiérrez exige justicia por el feminicidio de su hija Dulce Gabriela Flores González, quien desapareció el pasado 22 de julio y fue localizada sin vida la semana pasada en el Estado de México.

La mañana del 2 de agosto Yolanda, acompañada por familiares, amigos e integrantes del Frente Nacional de Mujeres y colectivas feministas realizaron una protesta pacífica afuera de la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en Cuernavaca al grito de “¡Justicia para Gabriela!”

“Me presento aquí, no sólo con el dolor insoportable de mi hija Dulce Gabriela y por el infanticidio de mi nieto Fernando, sino con la rabia que me provoca que me provoca tener que manifestarme frente a ustedes para exigir justicia, para exigirle a las autoridades que hagan su trabajo, que basta de omisiones y simulación”, externó entre lágrimas Yolanda.

González Guerrero recordó que desde hace varios años su hija Dulce luchó contra la violencia vicaria, luego de que su expareja sentimental no devolviera a sus dos hijos y se los quedara en Celaya, Guanajuato.

Sin embargo, en el mes de mayo de este 2023 Dulce se enteró de la muerte de Fernando su hijo menor de ocho años, la cual se presume fue un infanticidio y el presunto responsable es su padre biológico, quien actualmente está preso.

El pasado 5 de julio un juzgado con sede en Zacatepec le quitó la custodia de Santiago su hijo mayor, quien ahora está a cargo del hermano del imputado. Por lo que, Yolanda pidió el apoyo de las autoridades para que regrese con ella, pues considera está en peligro.

Dulce desapareció durante la tarde del sábado 22 de julio y fue localizada sin vida seis días después en la habitación de un hotel en el Estado de México, se determinó como causa de muerte la asfixia por estrangulación.

Yolanda y las colectivas exigen a la Fiscalía General de Morelos sumarse a las investigaciones y a las autoridades gubernamentales brindar apoyo para recuperar la custodia de Santiago.