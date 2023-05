Exigen abogados cambio en la estrategia de seguridad

Abogados de la región oriente señalaron que es momento de replantear la estrategia de seguridad, esto debido a que en el fin de semana se registraron varios hechos delictivos, dejando un saldo de 12 personas muertas en la primera semana de mayo.

Los integrantes del Foro Morelense de Abogados acusaron que, a pesar de que se anunció el reforzamiento de seguridad, la violencia no va a la baja, y puntualizaron que los ataques ya no son sólo contra personas involucradas en actividades ilícitas, sino también contra personas inocentes, como son estudiantes o profesionistas.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

"La estrategia de seguridad no está funcionando, y esto lo hemos dicho de Cuautla, aunque no es privativo de este municipio, sí es en donde hay más casos de violencia, también hay otros municipios... indudablemente me queda claro que desde el estado no se está haciendo el trabajo en materia de prevención", detalló Galileo Galilei Martínez, delegado del Foro Morelense de Abogados en la región oriente.

Puntualizó que es necesario tomar acciones por parte de las autoridades municipales y del estado, para dar un alto a la violencia, con acciones firmes que ayuden a la prevención del delito.

Galilei Martínez lamentó el ataque armado en un palenque realizado en Cuautla y manifestó que este no es el único ataque registrado. Señaló que este tipo de eventos deben estar regulados por las autoridades.