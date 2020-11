Exigen a la UAEM asumir responsabilidad en exhumaciones

Integrantes de Búsqueda de Familiares "Regresando a Casa Morelos AC” denunciaron que la UAEM ha negado su participación mediante oficio a la Fiscalía General del Estado afirmando que no tuvieron participación activa en las exhumaciones y que su presencia en Jojutla tenía un carácter de "observador social".

Informaron que, acompañados de un representante de la Open Society Justice Iniciative se reunieron con Ulises Flores Peña, abogado general de la UAEM el 12 de noviembre y el 20 de noviembre.

En dichas reuniones se aclaró que en las fosas de Jojutla la UAEM ha tenido un papel activo, en representación de las familias y no como observador social.

Asimismo, le comentó que la UAEM no participó en la reunión de validación de perfiles, porque no cuenta con los perfiles genéticos y las fotografías de las exhumaciones de Jojutla y carece de ellas porque no ha pagado el laboratorio que procesó las muestras.

En la reunión del pasado 20 de noviembre, la UAEM dio a conocer que ya llegaron a un acuerdo con el laboratorio Peritajes y Servicios Biométricos de México para pagar el saldo pendiente y así el laboratorio les entregará los perfiles y fotografías. Se comprometieron entregar a la FGR esta misma semana.

Integrantes de Búsqueda de Familiares denunciaron que la @uaemorelos ha negado su participación mediante oficio a la #FGE afirmando que no tuvieron participación activa en las exhumaciones y que su presencia en Jojutla tenía un carácter de " observador social"

📹: @JESS_ARELLANO pic.twitter.com/hnbvjmPUM2 — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) November 23, 2020