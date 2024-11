Colectivos de búsqueda paran trabajos de exhumación en Jojutla; “hay desconfianza en la Fiscalía”

Los trabajos de exhumación programados para este miércoles 6 de noviembre en el panteón Pedro Amaro, de Jojutla, fueron suspendidos ante la protesta de colectivos de búsqueda que exigían la presencia de la Fiscalía General de la República (FGR) para la toma de muestras genéticas ante la desconfianza que existe en la Fiscalía del Estado. Después de cinco horas, personal de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada se retiró del lugar; este jueves, una comisión de los colectivos acudirá al panteón para supervisar que en los trabajos haya personal de otras instituciones.

Desde poco antes de las 9:00 de la mañana, todo estaba listo para el arranque de los trabajos. Las carpas cubrían del sol la zona cero, el área para las mesas de trabajo y atención a víctimas y tinas con aguas y bebidas estaban ya en el lugar. Incluso el acceso al panteón se restringió.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

Esta sería la cuarta intervención en fosas irregulares. Las primeras se realizaron en 2017, con 35 exhumaciones; en 2020 fueron 85 exhumaciones; dos años después, en 2022, se realizaron 17 exhumaciones y muestras de restos humanos, en el panteón de Jojutla, que, sumado a los 100 de Tetelcingo, en la región oriente de Morelos, suman más de 200 restos humanos; de los cuales, solo 16 han sido identificados y entregados a sus familiares. De estos, dos fueron rescatados en el panteón de Jojutla.

Ante esta situación, colectivos de búsqueda solicitaron que los trabajos los realizara la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional; sin embargo, nunca llegaron, por lo que se manifestaron en el lugar.

Seguridad Colectivo cuenta con 40 perfiles genéticos para identificar cuerpos

“Cuestionamos si ya estaba garantizada la participación de la FGR y la Guardia Nacional para la toma de muestras y fue en la última reunión que nos dijeron que no, que no les habían contestado los oficios y que pues ellos no podían obligarlos. Es una fosa contigua a la que se abrió en 2022 y a lo que nos dicen los peritos se esperan encontrar aproximadamente 80 cuerpos y las familias no vamos a ser cómplices de que se saquen esos cuerpos y se vayan a guardar. El plan de trabajo está para cinco semanas, de lunes a viernes”, dijo Angélica Rodríguez, del colectivo Regresando a Casa.

Sobre la diligencia que se realiza en el panteón, el fiscal especializado en Desaparición Forzada, Luis Goitia, dijo que se trata de la continuación de las diligencias que se han hecho en años anteriores.

“En esta ocasión se está llevando a cabo con proyectos y el Equipo Mexicano de Antropología Forense, que son peritos que las mismas víctimas habían solicitado desde principio de año para transparentar los procesos”.

Dijo que está garantizada la participación de otros peritos expertos del IMAP, servicios periciales y un perito más de la federación que apoyará la participación del Ministerio Público federal.

Se van a estar dando todos los servicios multidisciplinarios para que las víctimas cuenten con los servicios verificación de catálogos, toma de muestras biológicas para víctimas, que no lo hayan tenido, se va a dar servicio el apoyo psicológico y así el cómo el asesoramiento jurídico a través de grupos vulnerables.

Colectivas paran los trabajos

Lo que comenzó como una protesta, con el paso de las horas las familias de víctimas de desaparición lograron parar los trabajos.

Con lonas y un lazo, crearon una cadena humana que cercó el perímetro de acceso a la zona cero impidiendo el acceso de personal de la Fiscalía, solo los dejaban salir e insistieron en la presencia de autoridades federales o una institución que tome las muestras genéticas para la confronta de resultados.

Desde muy temprano comenzaron los trabajos previos a la exhumación de los restos humanos. / Angelina Albarrán / El Sol de Cuernavaca

Valeria Zapata, de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, quienes acompañan a los colectivos de Morelos, dio a conocer que la respuesta de los oficios enviados a la FGR y la Guardia Nacional, fechados hace 15 días, en ambas fue negativa.

La FGR argumentó no contar con los insumos suficientes ni personal que pueda asistir a este lugar, mientras que la Guardia Nacional dijo que tiene que ver con temas de la nueva reforma y a su vez que no cuenta con el personal suficiente, además de que están cubriendo temas de emergencias protección en carreteras, el Tren Maya y las nuevas zonas hoteleras.

Los trabajos seguirán parados, pues, según Amalia Hernández, no hay confianza en la Fiscalía, pues les ocultó en reuniones previas que había una negativa por parte de la FGR en participar.

“Hay incumplimientos de los acuerdos de la minuta y por eso se hizo la observación, y por eso la protesta y no estuvimos de acuerdo en que la Fiscalía (del estado) tomara esas muestras”.

Fue poco después de las 15:00 horas que el fiscal Luis Goitia y personal de la Fiscalía se retiraron del lugar. Colectivos acordaron mañana regresar, mientras que una comisión buscará el apoyo de la gobernadora del estado, a fin de que otra institución pueda tomar las muestras genéticas para la identificación de los cuerpos.