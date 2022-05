Estudiantes de la UAEM denuncian complicidad de la universidad ante acoso

Estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), denunciaron la reiterada simulación y pacto de complicidad que se da al interior del a máxima casa estudios respecto a los hechos de acoso y abuso sexual cometidos no sólo por parte de profesores, sino también por estudiantes, con quienes a pesar de las denuncias siguen conviviendo cada día, situación que las llevó a levanta la voz, ya sin el apoyo de la Federación de Estudiantes a quienes acusaron también de acosarlas a tal grado de preferir darse de baja de la institución.

“La Universidad finge realizar acciones para la prevención, atención y sanción de la violencia de género, como se ve reflejado en la existencia de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia, organismo que debiera velar por el bienestar de las denunciantes, pero cuyos procesos son llevados de manera inadecuada, llenos de omisiones y negligencias que derivan en que, irremediablemente, se obligue a las víctimas a compartir espacios con su agresor”, dijeron las estudiantes encabezadas por el Colectivo “Morras contra la violencia institucional”.

Acusaron que los protocolos de atención e investigación de los casos de acoso sexual han fracasado, aludieron que el mensaje del rector Gustavo Urquiza Beltrán sobre que existe “cero tolerancias al acoso”, no es más que una intención política para atraer reflectores minimizando lo que ocurre al interior de la institución que él encabeza.

“Por lo menos en cada semestre nos encontramos a un docente acosador”, dijeron las jóvenes que colgaron tendederos en la Facultad de Derecho, y otras unidades académicas de forma privada para que más jóvenes se sintieran con la confianza de denunciar, ya que aseguran, muchas tienen miedo de hacerlo dada la impunidad que existe.

Melissa Vivas, secretaria de la Mujer de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUM), dio lectura a una serie de peticiones que se deberán cumplir en un plazo no mayor a tres días, de lo contrario, advirtieron que continuarán con las acciones de presión, así como otras de carácter jurídico.

Entre otras, marcan la convocatoria a un Consejo Universitario extraordinario que trate de manera exclusiva este tema, una mesa de trabajo con las manifestantes; una atención inmediata a los casos de violencia institucional de género. Piden que la titular de la Unidad de Atención a Víctimas sea una abogada con perspectiva de género y que se vigile el actuar de la misma.

“AL PLENO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO: 1.-Exigimos la total reparación del daño integral de las víctimas, que hasta el momento han llevado un proceso revictimizante dentro de la Coordinación Unidad Atención a Víctimas de Violencia y demás dependencias universitarias, como lo es la Procuraduría de los Derechos Académicos y por parte de las directoras y directores de Facultades, Escuelas y Unidades Académicas violentando sus derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la vida libre de violencia y a la educación, ya que muchas compañeras son obligadas a abandonar sus estudios ante las acciones y omisiones lascivas de las autoridades mencionadas”.

Además “3.- La comparecencia de la titular de la Unidad Atención a Víctimas de Violencia a efecto de que informe lo siguiente: a) Cuántos casos en proceso de investigación contra docentes, autoridades académicas, personal administrativo, investigadores y alumnos se encuentran en activo. b) Cuántos de esos casos activos tienen medidas de protección dictadas y dándole cumplimento, cuantas no se encuentran cumpliendo y la razón por la cual no se ejecutan. c) Cuántos casos se encuentran resueltos, y cuáles han sido las sanciones emitidas en contra de los agresores”, ya que no se sabe cuántas denuncias existe en realidad de un total de 62 que mencionó el propio rector Gustavo Urquiza Beltrán, cuántas son por acoso sexual.

“4.- Exigimos la destitución de MTRO RAUL ALBERTO OLIVARES BRITO Titular de la Procuraduría de los Derechos Académicos, ya que él mismo ha realizado dichas discriminantes en contra de compañeras por su vestimenta culpándolas de las agresiones que han sufrido, y filtrando información sensible que obra en las quejas ante la procuraduría que encabeza, quien sabiendo sobre el peligro que eso conllevaba, generó el riesgo de las víctimas ante sus agresores”.

Exigieron que el presidente de la FEUM, César González Mejía, se abstenga de ejercer violencia institucional, puesto que los casos de acoso no son turnados al área correspondiente, además de otros integrantes de la federación de quienes aseguran se han encargado de acosar a las víctimas para que denuncien.

Explicaron que uno de sus compañeros identificado como Óscar Adrián "N” del Centro de Dinámica Celular, quien presuntamente ha acosado a por lo menos 7 de las jóvenes, entre hombres y mujeres, sigue tomando clases, ya que interpuso un amparo para no ser excluido de la educación, “hubo una compañera que se dio de baja porque no soportó el acoso de Clarissa Manrique, integrante de la FEUM, quién le insistió que debía presentar una denuncia ante la Fiscalía”.

Abril, víctima de abuso sexual

“En 2019 otorgo más pruebas, pero no tuve éxito, en 2020 lo intenté de nuevo en la Unidad de Atención a Victimas de la UAEM y la FEUM, en varias reuniones con autoridades se me ha cuestionado sobre mi forma de vestir, mi forma de actuar con mis agresores intentando culparme a mi por los delitos cometidos por mis agresores ocasionando que fuera nuevamente víctima de abuso sexual”, contó Abril estudiante a posgrado.

El delito presuntamente cometido por dos de los investigadores de la Facultad de Biología sigue impune, acusa pues, aunque la máxima casa de estudios dijo que fueron destituidos, lo cierto es que siguen laborando, “me han citado en eventos, sin mi consentimiento, como casos de éxito, sin que el caso tenga resolución”.

Acusó que todos los días se comete un caso de acoso contra estudiantes que en algunos casos se quedan en el anonimato por miedo “pido al fiscal Uriel Carmona dé pronta solución a mi carpeta de investigación, a la Comisión de Derechos Humanos para dar seguimiento a la violencia institucional que vivimos”.

El delito se cometió en el año 2015, y fue en 2018, dado el temor por represalias, que solicitó apoyo a la universidad, incluso la atención psicológica tuvo que ser solventada por ella misma ya que la otorgada fue de manera temporal.