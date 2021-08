Esto le pudo haber pasado a cualquiera: padre de Anny Jael

El padre de Anny Jael o “La Chinita”, Israel Yáñez Martínez, acudió esta mañana al poblado de Tres Marías, municipio de Huitzilac, para participar en una misa que ofrecieron los pobladores en memoria de los motociclistas que perdieron la vida el pasado domingo en la México- Cuernavaca.

Platicó que su hija era aficionada no solo a las motos sino también a las mascotas, y que fue un accidente que pudo pasarle a cualquiera; al responder si el también compartía el gusto por la velocidad, dijo que “les tiene respeto”.

“Estar un rato con ellos y agradecer el apoyo que nos están dando; yo no me meto con las motos, la verdad son sus gustos, de hecho yo aprecio las motos, no me gusta velocidad, mis respetos”.

Dijo el padre mientras las primeras gotas de lluvias comenzaron a caer en este punto del estado de Morelos, luego de la caravana en la que participaron alrededor de 300 motociclistas.

Acusa maltrato por parte de autoridades de fiscalía

Israel Yáñez Martínez, padre de la joven Anny Jael quien murió en el accidente de motociclista múltiple reportado el domingo pasado en la autopista México-Cuernavaca, aseguró haber recibido malos tratos del personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Mencionó que hasta el momento esa autoridad no ha dado detalles de las investigaciones para saber qué fue lo que ese domingo sucedió para que se provocara el accidente múltiple y saber quién o quiénes fueron los responsables.