Este gobierno no ve y no escucha: “Amigos Cuauhnáhuac”

Integrantes de la asociación civil "Amigos de Cuauhnáhuac" reclamaron acciones inmediatas para garantizar la seguridad.

Lo anterior ante el asesinato de tres médicos el fin de semana.

Señalaron que justo hace un año hubo una reunión con el gobernador Cuauhtémoc Blanco y trabajadores de salud, pero los compromisos no se cumplieron.

Lamentaron la falta de interés del Gobierno Estatal y consideraron que la ciudadanía no confía en que les den solución.

Así como que en plena contingencia sanitaria por COVID-19 estén matando trabajadores de la salud.

Aída Hernández Salgado, presidenta de la Asociación de Jueces Jubilados en Morelos expresó que hacen un llamado urgente al Gobernador para actuar en materia de seguridad.

Que le diga al titular del CES que si no puede con la seguridad que renuncie

Condenaron el artero crimen de los tres médicos.

Además, desde la asociación civil "Amigos de Cuauhnahuac" piden al Ejecutivo estatal garantice los insumos de protección a médicos.





Llaman a no agredir al personal sanitario

Omar Cerezo, consultor y analista político del Colegio de Cirujanos, informó que tienen reportes de agresiones que ha sufrido personal de salud en Cuautla, casos de discriminación en transporte público en Cuernavaca.

Refirió que si la ciudadanía insiste en seguir en las calles, llamó a que no se agreda al personal de salud, e incluso consideraron que ya debería activarse la siguiente fase.









