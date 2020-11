Esperan definición sobre aumento al presupuesto del Poder Judicial

A pesar de la controversia constitucional que inició el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en contra del Ejecutivo y Legislativo por la exigencia para que se emita el decreto donde se autoriza el 4.7 por ciento del presupuesto anual para el Poder Judicial. Al respecto, el consejero jurídico Samuel Sotelo confío que ya dieron contestación a la instancia correspondiente con el argumento principal de que el tema es del Legislativo.

Subrayó que el presupuesto lo aprueba el Legislativo, sobre esto el ejecutivo solamente hace una propuesta y aunque no es de este año sino de años fiscales anteriores que se reclama el 4.7 que constitucionalmente le debería corresponder, señala que no lo tiene.

Pero lo cierto, dijo el abogado del gobierno estatal, hay una diferencia de puntos de vista respecto a lo que se debe entender por “gastos programados”, la corte no ha resuelto todavía ninguna controversia, el año pasado incluso el reclamo fue sobreseído y no entran al fondo del asunto, por ello no se descarta que en este año se podrá resolver si efectivamente, tal y como lo considera el Legislativo a propuesta del Ejecutivo, ese 4.7 corresponde a los montos que fueron remitidos y aún cuando la posición del PJ, que plantean en su demanda de controversia, es otra cantidad que supera incluso los 800 millones de pesos que es el reclamo del Judicial. Hoy dijo, “sólo estamos a la espera de que la SCJN defina este tema y se acatará lo que califique. Samuel Sotelo confió que como en años anteriores, la SCJN volverá a plantear el asunto, porque en la opinión del ejecutivo el gasto programado no es todo sino solamente ciertas partidas que les corresponden, "porque hay recursos que vienen de la Federación y no sabemos a cuanto corresponde, y por lo tanto no se puede tener el cálculo específico por montos que no sabemos cómo se van a integrar”.