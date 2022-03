¿Es fácil denunciar los daños tras caer en un bache?

El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) se habría negado a iniciar una denuncia a la joven Karen Nava, quien al pasar por un bache sufrió la descompostura de su automóvil la mañana del pasado 23 de marzo.

La afectada acudió primero a la autoridad municipal, pero al no encontrar respuesta, siguió el proceso ante el TJA, pero quien la atendió le dijo que su caso era improcedente, es decir que no había forma de recibir su denuncia por varios factores.

“Para empezar me dijeron que esas denuncias eran solo para las personas de bajos recursos, entonces me dijeron que me iban a hacer un estudio socio económico y que dependiendo de eso se lo iban a mandar a los magistrados para que ellos tomaran la decisión para saber si procedía o no la denuncia”, relató.

Ella afirmó que no es la primera vez que un boquete en el pavimento le hace pasar un mal rato, hace un año se le rompieron dos bujes y esta vez dos neumáticos que cambió a su auto en diciembre pasado con un valor, cada uno, de cinco mil pesos.

Las vialidades no han recibido mantenimiento durante los últimos años. / Javier Omaña | El Sol de Cuernavaca

“Creo que negarme la denuncia está muy mal, yo le dije al propio licenciado que me atendió que como ciudadanos tenemos derechos. A nosotros nos exigen tener nuestros autos verificados, con placas, tenencia o refrendo y ahora nosotros no podemos exigir un derecho de algo que además nos corresponde por los impuestos que pagamos”, comentó.

Karen cree que el personal del TJA simplemente no pretende iniciar la denuncia, pues también contó que “me dijeron que todo el proceso tardaría un año y dos meses si es que procedía; me pidieron que juntara todas las facturas, dos testigos, evidencia del bache y fotos o video del momento en que caí. Lo que quieren es que uno desista”.

Pero ella no esta dispuesta a rendirse, pues afirmó que seguirá el proceso que sea necesario para que las autoridades le reparen el daño causado, pues tuvo que volver a pagar 10 mil pesos para comprar nuevas llantas.

En internet existen incluso algunas páginas que explican cuál es el procedimiento que se debe seguir en caso de caer en un bache y sufrir daños. Incluso existen despachos jurídicos que también atienden ese tipo de demandas.

Pero también hay ciudadanos que creen que denunciar la reparación del daño es una pérdida de tiempo, pues consideran que si las autoridades no hacen nada cuando se trata de un delito, menos tendrán respuesta al exigir este tipo de derechos en Morelos.















