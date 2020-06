En Yautepec: Colegio de inglés no paró actividades; ya fue clausurado

Autoridades del Ayuntamiento de Yautepec llevaron a cabo la clausura de una escuela de enseñanza de inglés, luego de que no cumplir con la suspensión de clases presenciales durante la pandemia.

Además, no cuenta con los permisos y licencias para trabajar.

Debido a esta situación, integrantes del Comité de Contingencias Sanitarias y Emergencias de Yautepec clausuraron el colegio particular Kingston, por no respetar la suspensión de clases presenciales durante la pandemia y por no contar con la licencia de funcionamiento y visto bueno de Protección Civil.