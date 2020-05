En Xoxocotla se robaron lonas de la alerta de Covid-19

Desaparecieron las lonas de la Alerta Sanitaria por Covid-19 en el municipio indígena de Xoxocotla, donde siguen encontrando resistencia y movilidad, unos por necesidades de trabajo y otros porque simplemente no lo cree, dio a conocer el Secretario de Seguridad Javier Jiménez.

Las lonas con unas serie de mensajes de alerta que en los primeros días del mes de mayo se mandaron hacer de manera personal la Secretaría de Seguridad Pública con el apoyo de los oficiales y los elementos de seguridad que cooperar para colocarlas en las diferentes entradas y calles de este nuevo municipio, como una estrategia de llamar la atención en la población que se manifestaba apática a la contingencia sanitaria.

Para el 7 de mayo que se llevó un operativo conjunto con Protección Civil, el 108 batallón del Ejército en los Lagartos, Guardia Nacional y la policía municipal la gente empezó a tomar con más seriedad el problema. Dijo al reconocer la labor de los medios de comunicación evidenciando el problema en Xoxocotla fue cuando desde el Gobierno del Estado nos voltearon a ver.

“Hoy de verdad vemos que fue todo un éxito el operativo conjunto, y no vamos a dejar esto vamos a seguir y a seguir insistiendo y la gente tiene que tomar las medidas necesarias para detener los contagios” dijo al lamentar el robo de las lonas con los mensajes de alerta que desaparecieron.

Javier Jiménez, reconoció que a mucha gente les parecieron ofensivas, “le lastimaba y no descansaron hasta que las quitaron y se las robaron” dijo al advertir del serio problema de decesos en Xoxocotla, dijo al reconocer que se sepultan diariamente un promedio de 5 personas, pero hay días que son más y otros menos.

“La gente no entiende, la gente piensa que les hacemos un daño con esto, pero realmente es una manera de decirles y avisarles y ponerlos en alerta, que la situación del Covid, es real, está difícil y está muy fuerte”, pero con todo y ese problema poco a poco han estado venciendo la resistencia, y van a seguir recorriendo las calles sanitizando.

El Secretario de Seguridad reconoció: “se ha muerto mucha gente, entre ellos el hermano de Habacuc y el mismo Habacuc de la ruta6-C del trasporte, la esposa de Silvano Rivera, un familiar del Consejero Gregorio González y varios que siguen en cuarentena y se están cuidándose, pero son varias personas las que están en peligro”.

Lamentó que personal cercano al Consejo pedían que se quitaran y al final se la robaron, las quitaron de noche o en la madrugada y nosotros definitivamente no las íbamos a quitar, porque sabemos que es una gran responsabilidad y sabemos que nosotros somos Policía Preventiva, tenemos que prevenir cualquier situación y en este caso ayudar en la prevención del Covid-19.

el comido Pero si la gente no se deja ayudar para nosotros es difícil es muy difícil hacer eso íbamos a seguir de una otra manera trabajando a ver qué pasa Y lamentó que hay gente que sigue creyendo que el Consejo quiere infectarlos al sanitizar, creen que uno los anda contaminando y todo les da coraje, no se puede dar gusto a todo el pueblo, y no sabemos por dónde va a brotar el problema pero es un hecho que el virus ya ésta cobrando vidas en el pueblo y como se ha dicho, habrá quienes no les pase nada y a otros solo les dará molestias, pero lo más doloroso es ver cuantos mueren.