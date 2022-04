En Tetecala exigen justicia para Laura Yanet

Con decenas de carteles tapizado la fachada de la presidencia municipal de Tetecala, en demanda de justicia para Laura Yanet, la que salió de su trabajo el viernes 8 de abril y desapareció, le quitaron la vida de acuerdo a las huellas del ultraje en su cuerpo, hoy decenas de personas se sumaron a la marcha de silencio vestidas de negro y morado, sus gritos los plasmaron en los carteles.

“Hoy Tetecala está de luto nos falta Laura”, “Queremos Justicia para Laura”, “no estamos todas”, “libres y vivas nos queremos”, amigas, familiares, vecinos, apenas entre murmullos se saludaban, rostros cubiertos con carteles, gente esquivando las cámaras de los celulares, daban cuenta que además de dolor les dejaron miedo.

“Ni una menos, justicia para Laura”, “ma, si no me encuentras búscame en las estrellas” y los trazos de dibujos de una mujer con lentes que dice “todas somos Laura”, “somos el grito de las que ya no tienen voz”, “Laura exigimos justicia# para Laura”, “Existimos exigimos a las autoridades, justicia para Laura”.

“La calle es nuestra y no nos callaran”, “que no nos cueste la vida ser mujeres”, “marcho porque estoy vivo, no sé hasta cuándo”, en medio del contingente los sollozos de los familiares, los grupos de feministas que se sumaron respetaron el duelo y la decisión de la familia y amigos de no hacer ninguna manifestación.

La joven Laura Janet González de 19 años, fue reportada como desaparecida el 8 de abril en Tetecala, sus padres, amigos y familiares buscaron en el rio, en las barracas, pero por este día trascendió que fue encontrada sin vida, el cuerpo fue localizado en el tramo de la carretera Alpuyeca-Grutas, a la altura de La Toma, en la colonia Atzopan del municipio de Tetecala, con huellas de golpes.

Era hija de familia, una mujer sana, nombre, alegre de 1.62 metros de estatura, tez blanca, ojos medianos, cabello largo lacio castaño, usaba lentes, y ese día vestía un pantalón de mezclilla y una playera de manda corta color negro con tenis blancos, alcanzo a decir uno de los familiares.

A la convocatoria que surgió espontanea por redes sociales se sumaron amigos y conocidos que fueron sus compañeros en la escuela y que saben que era una niña muy sana, sin problemas.

La marcha dio inicio poco después de las 4 de la tarde de “El Paso” y caminaron hacia Tetecala, al llegar al centro subieron la calle Vicente Guerrero, para llegar al zócalo y la presidencia municipal, tras unos agradecimientos y cero discursos y entrevistas, acordaron dejar sus carteles en la presidencia municipal, que fue tapizada en la fachada.





