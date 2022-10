En riesgo por inseguridad cumple 30 años Cobaem de Santa Rosa 30

Tras la celebración del 30 aniversario de servicio del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (Cobaem) de Santa Rosa 30 en Tlaltizapán, madres y padres de familia fueron convocados para integrar el Comité de Seguridad, a pesar de que no se ha realizado una asamblea general para abordar el problema de inseguridad que persiste en la zona.

El plantel enfrenta uno de los periodos más duros en materia de seguridad tras el sismo de 2017 y la pandemia, ya que este año se registró homicidio de un intendente justo afuera de la escuela, y además varios estudiantes han sufrido asaltos.

Con un acto cívico y la develación de una placa conmemorativa por el aniversario 30 del plantel, los padres manifestaron su descontento, ya que tras la ceremonia tuvieron que quedarse para formar el Comité.

“Ellos si pueden disponer del tiempo de los padres y madres de familia y para la reunión que pedimos al director Eduardo Antonio Martínez Morán desde el mes pasado no han tenido tiempo”.

María del Pilar Fuente Romero, madre de familia, señaló a partir del 28 de septiembre todos los días a las 06:00 horas llega la patrulla 044 llega para apoyar a los padres de familia que hacen guardias de seguridad, sin embargo, a pesar de ello algunas madres de familia y alumnos se han visto amedrentadas por sujetos que pululan en la zona.

“Queremos dar las gracias por la presencia de la patrulla 044 en el Cobaem. De lunes a viernes están apoyando, sin embargo, aquí adentro del Colegio hasta ahorita no hemos visto la respuesta del director, no ha habido cambios, a pesar de que el mismo director reconoció que a unos jóvenes les recogieron un arma de fuego. No era un arma de juguete y los policías confirmaron que es verdad”, dijo.

Insistió en que se deben tener mayores medidas de seguridad, porque eso fue adentro de las instalaciones.

El Comité de Seguridad quedó conformado por el director, un alumno el director de seguridad, un maestro y ella como representante de los padres de familia.

El Cobaem de Santa Rosa 30 cuenta con una matrícula de 400 estudiantes. Hace 30 años empezó con una población escolar de 100 alumnos y a la fecha ya son 28 generaciones las que han egresado.