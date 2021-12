En Puente de Ixtla continua el cierre de escuelas

Mientras que madres y padres de familia rechazan regresar a clases presenciales en Puente de Ixtla, además de pedir la continuación de las clases virtuales hasta enero de 2022, el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, pidió a los ciudadanos que no se dejen llevar por el temor y los rumores sobre la información en la zona sur del estado; los exhortó a que realicen sus actividades normales y agregó que ya se solicitó mayor presencia de las fuerzas federales para tranquilidad de los pobladores.

“Hemos estado insistiendo que esto suceda lo antes posible, sabemos que es mucha presión de las fuerzas federales porque hay otros problemas de mayor riesgo en otras entidades de la República y sabemos que tienen otras prioridades, pero seguiremos insistiendo para que volteen a ver a Morelos”.

Dijo que la violencia está desatada en algunas zonas de Morelos y por eso es que han requerido de mayor presencia policial, sobre todo en la parte sur, y esto ha ocurrido por detenciones estratégicas que se han realizado y que han generado desestabilización en esa región de la entidad.

“No hay fecha en que estas fuerzas federales puedan llegar a la entidad, pero por el momento ya hay un nuevo inspector de la Guardia Nacional y se estará trabajando todos los días en las mesas de seguridad.

El funcionario estatal, sin embargo, invitó a los ciudadanos de esta parte del estado a no hacer caso a las versiones que no provengan de fuentes oficiales, porque muchas veces por esta causa la gente ya no puede distinguir y con alguna noticia de inmediato se genera temor, que en muchos de los casos es infundado, por lo tanto, a la gente de Puente de Ixtla, que realice sus actividades de manera normal ni suspenda sus actividades como no se suspendió la jornada de vacunación “por parte del ejecutivo estatal seguirá trabajando para que todo el sur del estado pueda realizar sus actividades con tranquilidad”.

Con información de Angelina Albarrán