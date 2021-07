En Morelos Aumentan asesinatos de niñas

En los últimos años en Morelos ha ido en aumento el feminicidio infantil, algo que no había pasado; se trata de un periodo de descomposición social en donde los agresores, al saber de la impunidad que prevalece creen que pueden hacer lo que quieran, incluso asesinar a menores de edad y no pasa nada, afirmó Ariadna Urbina, activista integrante del colectivo Género 33, esto a casi cinco años de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en ocho municipios de Morelos.

La activista expuso que desafortunadamente los casos de feminicidios no se han detenido, incluso hoy en el 2021 existe un aumento parecido al escenario del 2018, cuando ocurrieron la mayor cantidad de asesinatos de mujeres en la entidad.

“Creo que hay muchos factores sociales que no tendríamos que perder de vista, entre ellos evidentemente la pandemia que es un contexto en el cual nos ha impedido visibilizar no solo las violencias que ocurren al interior de los hogares, sino también en algún momento la carencia que se está mencionando por parte de las autoridades de tener el suficiente personal en la policía, pero también hay un aspecto fundamental que tiene que ver con esto, que es una auténtica degradación social”.

Adrián Olivan | El Sol de Cuernavaca

Ariadna Urbina planteó que en parte es la descomposición que ha ido en aumento de la relación que debe haber entre mujeres y hombres, y es uno de los aspectos más importantes que debe analizarse, porque aunque existan los otros factores para contener esta violencia, mientras no se trabaje en este último aspecto y siga prevaleciendo la impunidad, y hasta complicidad social, porque no se señala ni se denuncia cuando en las colonias o calles se sabe que una familia vive en la violencia interior, los feminicidios seguirán a la alza.

Por lo tanto, planteó, “esto no va nada bien y sí es urgente hacer un trabajo social, sobre todo cuando percibimos que la autoridad se ve totalmente rebasada, hoy a la fecha al menos hay 49 feminicidios en lo que va del año”.

Si estas cifras preocupan, señaló, lo que realmente es alarmante es el aumento del feminicidio infantil y hablar de este problema en verdad rebasa a la sociedad, y es “allí donde yo regreso que tenemos que hacer algo como sociedad sin esperar que alguna autoridad haga algo, porque seguiremos viendo estas cifras terroríficas y lamentables, y sobre todo que indignan a una sociedad”.

Es urgente, por lo tanto, convocar a una acción colectiva contundente para cambiar las cosas, aunque hoy son tres casos detectados oficialmente, los números que no se conocen son al menos tres niñas asesinadas, y lo peor es que puede aumentar en los siguientes años si no se comienza a trabajar entre autoridad y sociedad, alertó.

“En un problema social, cultural y el de no me importa, te pego porque te quiero y es ya común que nos tratemos mal, ver cómo común que se golpee a la infancia, por eso el país es el número uno en violencia hacia niñas y niños. Todo a partir del castigo corporal que se hacía como una práctica habitual. No se puede normalizar el maltrato entre las personas y todo esto de la sociedad degradada es solo el reflejo del porqué ocurre el feminicidio infantil”.