En la cuerda floja los permisos para bares y centros nocturnos de Cuautla

Los permisos para antros, bares y centros nocturnos podrían suspenderse, así lo indicó Jesús Corona Damián, presidente municipal de Cuautla, quien señaló que los propietarios de este tipo de negocios no están acatando las indicaciones de las autoridades sanitarias.

“Yo hago recorridos en las noches y las madrugadas y muchos empresarios no están acatando las indicaciones de salubridad, no están anteponiendo la salud de las personas, por eso llenan las discotecas y al ratito les voy a suspender el permiso por obligación del Gobierno del estado, pues me van a comenzar a meter presión; si cumplimos y obedecemos las reglas no tengo ningún problema en que la gente pueda trabajar", expresó Corona Damián.

En reunión con dueños y trabajadores de salones y jardines para fiestas, el edil señaló que es muy importante anteponer la salud de las personas, pues el “abrir por abrir” no es una opción en Cuautla.

Afirmó que el municipio está trabajando con las autoridades sanitarias del Gobierno del estado, por lo que la población cuautlense se tiene que someter a las indicaciones de salud tanto estatales como federales.

Corona Damián les dio la autorización de poder abrir sus negocios a los asistentes luego de que se coordinen con las autoridades sanitarias, siempre y cuando acaten todas las medidas sanitarias, pues de lo contrario, el permiso también podría ser suspendido para ellos.

Si bien el alcalde no señaló qué negocios podrían estar en riesgo de volver a cerrar al no cumplir con las indicaciones de salud, dejo entre ver que son los bares y centros nocturnos de Cuautla los que no están poniendo de su parte y no están acatando las indicaciones.

Cabe decir que este tipo de negocios abrieron hace algunos meses y hasta la fecha son muy criticados por la ciudadanía, pues es por todos sabido que no están respetando la sana distancia o la reducción de usuarios.

