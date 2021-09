En Jiutepec: Viveristas son desalojados de un predio

Viveristas de Jiutepec fueron desalojados por autoridades del Ayuntamiento de un predio que la anterior administración municipal les otorgó para vender sus plantas e incentivar su economía.

Simón Carrasco, productor viverista dio a conocer que este sábado autoridades del Ayuntamiento de Jiutepec, junto con patrullas del municipio los desalojaron del predio que ocupaban para la venta de sus plantas.

Señaló desconocer la razón por la cual son desalojados, puesto durante la administración pasada, el entonces alcalde Manolo Agüero, junto con los integrantes del cabildo llevaron a cabo el proyecto, con recursos estatales y federales, enfocado a reactivar la economía de este sector.

La administración anterior les dio en comodato el predio ubicado en lo conocido base mango, y que hace unos albergo la comandancia municipal.

El lugar lo ocupaban para vender sus plantas y así incentivar su economía, además de que han invertido en el mantenimiento.

Señaló que por parte de las actuales municipales no les requirieron el lugar oficialmente, ni les dieron a conocer que proyectos tenían contemplados en el lugar, simplemente les hicieron llegar un citatorio simple de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, lo cual consideran no tenía validez porque no provenía de una instancia jurídica.

En el segundo citatorio los convocaron en el predio, nunca llegaron las autoridades, y ese mismo día más tarde les entregaron otro papel citándonos en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, no acudieron porque ya los habían ignorado y dejado plantados dos veces.

Este sábado al llegar al lugar se encontraron que ya estaba un camión y patrullas desalojándolos, no los dejaron entrar, les enseñaron una hoja simple, que no viene emitido por alguna autoridad jurídica.

Son alrededor de 20 productores los que vendían en el que llamaban mercado de las plantas, y se estiman que el lugar albergaba más de 500 plantas de diferentes especies.