En indefensión la Fiscalía de Morelos en el caso Ariadna Fernanda

El fiscal del estado Uriel Carmona Gándara, mencionó que respecto al caso de Ariadna Fernanda, la Fiscalía General de Morelos (FGE) continúa en un estado de indefensión: "estamos a ciegas y sólo nos queda confiar en que las autoridades jurisdiccionales harán su trabajo", señaló.

Carmona Gándara destacó que a la fecha la FGE no tiene el estudio forense realizado por la Fiscalía General de la República (FGR), ni la necropsia realizada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), por lo que desconocen los hallazgos que ellos encontraron.

Además añadió que la necropsia que realizó la FGJCDMX, fue solicitada desde el pasado 9 de noviembre, en la misma colaboración donde ellos pidieron la carpeta de investigación iniciada en Morelos, pero hasta el momento no han tenido acceso.

El fiscal general aseguró que el comunicado emitido por la FGR es sólo una opinión basada en la información de la carpeta que inició FGJCDMX, por lo que serán sólo los juzgados y tribunales de la Ciudad de México, quienes tendrán la facultad y jurisdicción para dirimir cuál de los trabajos forenses o necropsias deben prevalecer.

“Esa opinión no está sustentada en un procedimiento normativamente establecido, es decir que no existe un proceso en donde deba concluirse con una opinión. Nosotros respetamos lo que ellos están diciendo, no vamos a controvertir y menos con las víctimas y tampoco con las fiscalías... eso es materia del juicio de los procesos penales, donde los jueces tendrán que ver cuál de los estudios de necropsia es el que debe imperar”, dijo Carmona Gándara.

El fiscal general reiteró que la dependencia que él encabeza no está encubriendo a nadie en el caso de Ariadna, por lo que aseguró que el trabajo fue realizado por mujeres que integran el grupo de forenses y que trabajó limpiamente en este asunto, aplicando los protocolos de investigación con perspectiva de género.

“No hay una pugna entre fiscalías, nosotros no tenemos un pleito con la fiscalía de la Ciudad de México, las opiniones y manifestaciones que hace la Jefa de Gobierno (Claudia Sheinbaum) son respetables, sin embargo, nosotros estamos comprometidos con la verdad, y serán los juzgados y tribunales de la Ciudad de México quienes tienen la facultad y jurisdicción para dirimir cuál de los trabajos forenses o necropsias debe prevalecer”, insistió Carmona Gándara.

Además dijo que la FGE sólo está sosteniendo los trabajos científicos que se realizaron por el personal:

“Yo tengo la obligación de respaldar el trabajo de mi personal. Yo revisé personalmente esa necropsia y estamos confiados en que las autoridades jurídicas y jurisdiccionales harán lo propio. Al final deberá prevalecer quien tiene la razón con base en la ciencia, y se tendrá que explicar en estos peritajes, en que se sustentaron”.

Recordemos que el cuerpo de Ariadna Fernanda fue localizado el 31 de octubre en la carretera La Pera-Cuautla, en el municipio de Tepoztlán y fue levantado por peritos de la Fiscalía General del Estado de Morelos, donde luego de la necropsia de ley se informó que la causa de muerte fue por broncoaspiración.

Luego de que se remitió a la Ciudad de México el cuerpo de Ariadna, se realizó una segunda necropsia en la que se indicó que la causa de muerte fue por un golpe, lo que provocó las diferencias entre ambas instancias.







