En este año han asesinado a 16 mujeres en Morelos

Todavía no acaba marzo y ya se convirtió en el mes con mayor números de asesinatos de mujeres en lo que va del año, pues durante enero se reportaron cinco casos, en febrero, cuatro y en la presente mensualidad suman siete, esto a pesar de ser el mes de la mujer.

Los nuevos casos se registraron en la zona oriente de Morelos, el primero fue el sábado contra una comerciante de la colonia San Juanito de Yautepec y el domingo dos más en Atlatlahucan en un sólo hecho de la colonia Rancho Tecamatitla.

“En el caso de Yautepec, es un municipio en el que tenemos Alerta de Violencia de Género (AVG) desde el 2015 y parecería que desde entonces, lejos de que los delitos bajen, cada vez son más los asuntos que sufren las mujeres, así que insistimos en que esta ola de violencia pare, ya no podemos seguir siendo omisos a este tipo de agresiones”, dijo al respecto Luisa Fernanda, de la colectiva Marea Verde en Yautepec.

Lo que se necesita es que las mujeres puedan salir a la calle sin miedo, pues existen zonas muy específicas en donde persiste la inseguridad para ellas. “En general Yautepec es un municipio viento en todos los sentidos, pero para la mujer existen colonias como Huizachera que es un foco rojo no sólo de violencia física sino también vemos embarazos adolescentes a muy temprana edad”, comentó.

Otra es la colonia Vicente Estrada Cajigal y Caudillo del Sur, que son comunidades con violencias muy marcadas. Ahí se percibe la violencia de pareja, en el hogar y patrimonial de acuerdo con Luisa Fernanda, quien destacó que justo son ese tipo de condiciones las que se deberían de cambiar con la AVG para Yautepec.

Para enero se tuvieron casos en Amacuzac, Tepalcingo, Cuautla, Yecapixtla y Temixco. En febrero los feminicidios se cometieron en Tlaltizapán, Cuernavaca y Emiliano Zapata. En marzo se han reportado casos en Temixco, Cuernavaca, Jiutepec, Xochitepec, Atlatlahucan y Yautepec.

De estos 12 municipios, en siete existe la AVG, pero como lo comentó Luisa Fernanda, este protocolo no ha funcionado y se siguen viviendo episodios de extrema violencia contra las mujeres. No obstante, las autoridades han comentado que pretenden extender esta vigilancia a otros municipios.

Las organizaciones han propuesta que sea en todos. Los focos rojos son Amacuzac, Coatlán del Río, Yecapixtla y Tepoztlán, los cuales en los últimos años han tenido una escalada de casos de agresiones.

En Morelos sólo existen dos casas de transición, una en Yautepec y la otra en Cuautla / Dulce Gaviña | El Sol de Cuautla

Hay refugios saturados y pocas casas de transición

En el estado únicamente se cuenta con dos casas de transición, en Yautepec y Cuautla, las cuales brindan apoyo a las mujeres que egresan de los refugios dónde permanecieron tras haber sido víctimas de violencia; sin embargo, son insuficientes ante la demandas que se tiene.

Jonathan Villalba, director de Creativería Social A.C. dijo que es necesario que cada municipio cuenta con una Casa de Transición a fin de brindar apoyo a las mujeres que tras salir de un refugio no cuentan con un lugar para vivir ni poder desarrollar su proyecto de vida.

Las casas de transición tienen como finalidad incorporar a las usuarias a la vida cotidiana al egresar del refugio. Para ello, en estas casas se les preparará para fortalecer sus capacidades personales y laborales, ahí las mujeres pueden permanecer un lapso de tres a seis meses luego de haber estado en algún refugio y cumplir con el modelo de atención que le permite recuperarse de una situación de violencia familiar al no contar con una red de apoyo para reincorporarse a su vida normal.

Jonathan Villalba dijo que aun cuando los refugios están al tope de su capacidad, si se fortalecen pueden ser suficientes; sin embargo, es necesario que cada municipio cuente con su propia casa de transición.

Lo que se busca con estas casas es el empoderamiento y autonomía de las mujeres que salen de refugios, contando con un espacio que sigue siendo seguro para ellas.

Ofelia Espinoza | El Sol de Cuautla

Faltan recursos para municipios con AVG

En Morelos las acciones para disminuir la violencia de género no han sido contundentes ni afirmativas a pesar del discurso oficial, en la realidad prevalece la misma situación de omisión, destacó Ana Karina Chumacero Guevara, representante de la A. C. Huitziztzilin, esto debido a que los municipios con AVG no tienen sus mesas de Sistema Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de las Violencias contra las mujeres (SEPASE).

La activista aseguró que esta desatención de quién se supone debe asumir su responsabilidad tiene que ver principalmente por la falta de presupuesto, "si el Congreso no destina recursos al municipio con perspectiva de género, siguen siendo acciones vacías", expresó.

Afirmó que dicha situación desmotiva a las mujeres a denunciar en la mayoría de los casos porque cuando llegan a denunciar las autoridades no tienen la perspectiva de género y ni la voluntad política para dar acompañamiento.

Por eso, destacó, no se ve alguna acción que signifique un avance porque “más bien creo que las acciones no han sido contundentes ni afirmativas para contener la violencia de género en el estado de Morelos”.

Y es que confió que las cifras que arroja el secretariado Ejecutivo federal son contundentes porque la realidad que enfrentan estos municipios con AVG no han llevado a cabo todo el proceso necesario para esto, porque la mayoría no cuenta con una mesa del SEPASE y “vimos la obligatoria que tuvo que hacer Cuautla para poner su mesa, pero eso no quiere decir que estén atendiendo con acciones reales y afirmativas cada una de las problemáticas en los municipios”.

Por eso es necesaria la participación del Congreso porque si los municipios no cuentan con recurso suficiente todo lo que hagan será para "la foto o rellenar una actividad".

Con información de Dulce Gaviña e Israel Mariano









